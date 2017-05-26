16'ncı Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul () 16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu. ürkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu. Aydın Doğan Vakfı (ADV) Dünya Kız Çocukları Konferansı’yla, gündem yönetimi dalında ödülün sahibi oldu.

Beyoğlu Grand Pera – Emek Sahnesi’nde dün akşam gerçekleşen törene BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojáčková-Sollorano, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından isimler ile kamu ve özel sektör temsilcileri, medya ve halkla ilişkiler profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş törendeki açılış konuşmasında, Altın Pusula ödülleri için sayısız projenin büyük bir titizlikle incelendiğini ve başarılı projelerin de ödüllendirildiğini belirterek “Bu yılki temamızı ‘İyiliğin İletişimi, İletişimin İyiliği’ olarak belirledik. Amacımız, iyilik kavramını bireyselden kurumsala kadar geniş bir yelpazede değerlendirmektir. Tüm dünya ile birlikte iletişim dünyasında da müthiş bir değişim yaşanıyor. Biz de TÜHİD olarak bu değişimin içinde yer almanın ötesinde bu değişime liderlik etmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, daha yapacak çok işimiz var“ dedi.

Seçici Kurul Başkanlığını Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Şule Kut’un yaptığı 16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne 170’i kurum, 72’si Genç İletişimci Projesi olmak üzere 17 ana ve 17 alt kategoride 242 proje başvuruda bulundu. Projelerden 41’i ödüle layık bulundu. Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER işbirliğiyle bu yıldan itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü” ve “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü” de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü’de altıncı defa takdim edildi.

Aydın Doğan Vakfı’nın ‘Dünya Kız Çocukları Konferansı’yla gündem kategorisinde ödül aldığı törende, Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, ‘Vizyoner Türk İş kadını Olarak Dünya Çapında Başarılı Temsiliyeti’ nedeniyle İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’na verildi. TÜHİD’in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesiyle Visa Türkiye’ye takdim edildi.

TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP işbirliğiyle bu yıl altıncısı verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de Microsoft Türkiye’nin oldu.

Ayrıca, bu yıldan itibaren TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle verilmesine başlanan ‘TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’Ödülü’nün bu yılki sahibi de, Boyner Grup'un yürüttüğü ‘Boyner Grup'ta Kadın - Erkek Eşitliğinin Tesisi’ projesi oldu.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödüllerini kazananlar şu isimler oldu:

Büyük Ödül

MİNİK PARMAKLAR GELECEĞİ PROGRAMLIYOR

QNB FİNANSBANK, MICROSOFT TÜRKİYE, HABİTAT DERNEĞİ / EFFECT BURSON MARSTELLER

UNDP Özel Ödülü

TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ

MICROSOFT TÜRKİYE / EFFECT BURSON MARSTELLER

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü

OYA ECZACIBAŞI - İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü

PARAMI YÖNETEBİLİYORUM

VİSA TÜRKİYE

TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

BOYNER GRUP'TA KADIN - ERKEK EŞİTLİĞİNİN TESİSİ

BOYNER GRUP

Jüri Özel Ödülü

TABLOLAR KONUŞUYOR

TÜRK TELEKOM / DESİBEL AJANS

Jüri Özel Ödülü

VESTEL-TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU SPONSORLUĞU

VESTEL / İZ İLETİŞİM

Jüri Özel Ödülü

SÜTAŞ TİRE ENTEGRE TESİSLERİ AÇILIŞI-İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

SÜTAŞ / ÜNİTE İLETİŞİM

Kurumsal İletişim

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ / GRUP 7

Gündem Yönetimi

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI

AYDIN DOĞAN VAKFI (ADV) / ÜNİTE İLETİŞİM

Kurum İçi İletişim

TÜRK TELEKOM YENİ MARKA İÇ İLETİŞİM LANSMANI

TÜRK TELEKOM / DIRECTCOMM MARKETING GROUP

Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Projeleri

NAVARA LANSMAN İLETİŞİMİ

NISSAN / EFFECT BURSON MARSTELLER

Etkinlik Yönetimi

VOLVO S90 LANSMAN KAMPANYASI

VOLVO CAR TURKEY / BERNAYLAFEM İLETİŞİM VE MARKA YÖNETİMİ

Kurumsal Sorumluluk

Çevre

ETİ BURÇAK VE WWF TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ - TÜRKİYE’NİN BUĞDAY ATLASI PROJESİ

ETİ GIDA / MEDYAEVİ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Eğitim

GÜNIŞIĞI OYUN LANSMANI

TÜRK TELEKOM / DESİBEL AJANS

Kültür & Sanat

AKBANK SANAT MERKEZİ

AKBANK / İMAJ-STRATEJİ

Sağlık

MEME KANSERİNE KARŞI PEMBE TOP SAHADA

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ / GOODWORKS İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Diğer

GELECEK TURİZMDE

ANADOLU EFES / MESE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Dijital İletişimi

Kurumsal Sorumluluk

ÇANAKKALE’YE MEKTUPLAR

TURKCELL / PURE NEW MEDIA

Entegre İletişim Kampanyası

TÜRKİYE’NİN İLK İNSTAGRAM DİZİSİ #ÇİZGİYİGEÇ

PUMA / GOODWORKS İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Topluluk İletişimi

“İZİN VERİN HAYAT VERİN” ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI

NOVARTIS TÜRKİYE / ÜNİTE İLETİŞİM

Mikro Site

AKBANK CAZ BLOG

AKBANK / PROJECT HOUSE / İMAJ-STRATEJİ

Sosyal Medya İletişimi

CAZDAN FİLMLER

AKBANK SANAT / ALPHADOG / İMAJ-STRATEJİ

Diğer

OPET-ARAÇ KULLANIRKEN GÖZÜNÜZ YOLDA OLSUN-MOBİL BANNER

OPET PETROLCÜLÜK / PURE DİJİTAL İLETİŞİM

Sivil Toplum Kuruluşları

BAĞIMSIZIM ÇÜNKÜ ÇALIŞIYORUM

DOWN SENDROMU DERNEĞİ / D’ORET İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Kamu Kuruluşları

GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sponsorluk İletişimi

Eğitim

QNB FİNANSBANK HARİKA MATEMATİK TIRI

QNB FİNANSBANK / EFFECT BURSON MARSTELLER

Kültür & Sanat

CONTEMPORARAY İSTANBUL 2016 SPONSORLUĞU

AKBANK / İMAJ-STRATEJİ

Sağlık

GÜNDÜZ ATLASI

JANSSEN TÜRKİYE / ARTI DEĞER STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Spor

TURKCELL GELİBOLU MARATONU

TURKCELL / İZ İLETİŞİM

Diğer

SOSYAL FAYDA ZİRVESİ İSTANBUL BULUŞMASI

TÜRK TELEKOM / DIRECTCOMM MARKETING GROUP

Kurumsal Raporlar

SÜTAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜTAŞ / ÜNİTE İLETİŞİM VE TANITIM HİZMETLERİ

Kurumsal Yayınlar

SAKIZ AĞAÇLARINA SEVGİ AŞILIYORUZ ÖZEL KİTABI

MONDELEZ TÜRKİYE / PRACTICE COMMUNICATION MANAGEMENT

Medya İlişkileri

MEME KANSERİNE KARŞI PEMBE TOP SAHADA

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ / GOODWORKS İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Uluslararası Proje/Kampanya

EKOL GÖNÜLLÜLÜK GÜNÜ

EKOL LOJİSTİK / STAGE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Türkiye Markası Kategorisi

GIVE A HAND

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ / İYİ İLETİŞİM

Kategori Dışı Projeler

TRAFİK HAYATTIR! TRAFİKTE ÇOCUK GÜVENLİĞİ PROJESİ

DOĞUŞ OTOMOTİV / LOBBY İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Genç İletişimciler Kategori Ödülleri

BENİM ŞEHRİM

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DİLLERİMİZ FARKLI DUYGULARIMIZ AYNI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

YENİ ÇAĞIN HİKAYESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Genç İletişimciler Mansiyon Ödülleri

ELEM

EGE ÜNİVERSİTESİ

HAYAT MUCİZEDİR! YAŞAMAK İÇİN BİRLİK PROJESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

MESLEKİ EĞİTİM KAMPÜSÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

(FOTOĞRAFLI)