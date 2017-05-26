16'ncı Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul () 16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu. ürkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu. Aydın Doğan Vakfı (ADV) Dünya Kız Çocukları Konferansı’yla, gündem yönetimi dalında ödülün sahibi oldu.
Beyoğlu Grand Pera – Emek Sahnesi’nde dün akşam gerçekleşen törene BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojáčková-Sollorano, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından isimler ile kamu ve özel sektör temsilcileri, medya ve halkla ilişkiler profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş törendeki açılış konuşmasında, Altın Pusula ödülleri için sayısız projenin büyük bir titizlikle incelendiğini ve başarılı projelerin de ödüllendirildiğini belirterek “Bu yılki temamızı ‘İyiliğin İletişimi, İletişimin İyiliği’ olarak belirledik. Amacımız, iyilik kavramını bireyselden kurumsala kadar geniş bir yelpazede değerlendirmektir. Tüm dünya ile birlikte iletişim dünyasında da müthiş bir değişim yaşanıyor. Biz de TÜHİD olarak bu değişimin içinde yer almanın ötesinde bu değişime liderlik etmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, daha yapacak çok işimiz var“ dedi.
Seçici Kurul Başkanlığını Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Şule Kut’un yaptığı 16. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne 170’i kurum, 72’si Genç İletişimci Projesi olmak üzere 17 ana ve 17 alt kategoride 242 proje başvuruda bulundu. Projelerden 41’i ödüle layık bulundu. Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER işbirliğiyle bu yıldan itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü” ve “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü” de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü’de altıncı defa takdim edildi.
Aydın Doğan Vakfı’nın ‘Dünya Kız Çocukları Konferansı’yla gündem kategorisinde ödül aldığı törende, Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, ‘Vizyoner Türk İş kadını Olarak Dünya Çapında Başarılı Temsiliyeti’ nedeniyle İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’na verildi. TÜHİD’in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesiyle Visa Türkiye’ye takdim edildi.
TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP işbirliğiyle bu yıl altıncısı verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de Microsoft Türkiye’nin oldu.
Ayrıca, bu yıldan itibaren TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle verilmesine başlanan ‘TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’Ödülü’nün bu yılki sahibi de, Boyner Grup'un yürüttüğü ‘Boyner Grup'ta Kadın - Erkek Eşitliğinin Tesisi’ projesi oldu.
Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödüllerini kazananlar şu isimler oldu:
Büyük Ödül
MİNİK PARMAKLAR GELECEĞİ PROGRAMLIYOR
QNB FİNANSBANK, MICROSOFT TÜRKİYE, HABİTAT DERNEĞİ / EFFECT BURSON MARSTELLER
UNDP Özel Ödülü
TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ
MICROSOFT TÜRKİYE / EFFECT BURSON MARSTELLER
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü
OYA ECZACIBAŞI - İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü
PARAMI YÖNETEBİLİYORUM
VİSA TÜRKİYE
TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
BOYNER GRUP'TA KADIN - ERKEK EŞİTLİĞİNİN TESİSİ
BOYNER GRUP
Jüri Özel Ödülü
TABLOLAR KONUŞUYOR
TÜRK TELEKOM / DESİBEL AJANS
Jüri Özel Ödülü
VESTEL-TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU SPONSORLUĞU
VESTEL / İZ İLETİŞİM
Jüri Özel Ödülü
SÜTAŞ TİRE ENTEGRE TESİSLERİ AÇILIŞI-İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
SÜTAŞ / ÜNİTE İLETİŞİM
Kurumsal İletişim
TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ / GRUP 7
Gündem Yönetimi
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI
AYDIN DOĞAN VAKFI (ADV) / ÜNİTE İLETİŞİM
Kurum İçi İletişim
TÜRK TELEKOM YENİ MARKA İÇ İLETİŞİM LANSMANI
TÜRK TELEKOM / DIRECTCOMM MARKETING GROUP
Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Projeleri
NAVARA LANSMAN İLETİŞİMİ
NISSAN / EFFECT BURSON MARSTELLER
Etkinlik Yönetimi
VOLVO S90 LANSMAN KAMPANYASI
VOLVO CAR TURKEY / BERNAYLAFEM İLETİŞİM VE MARKA YÖNETİMİ
Kurumsal Sorumluluk
Çevre
ETİ BURÇAK VE WWF TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ - TÜRKİYE’NİN BUĞDAY ATLASI PROJESİ
ETİ GIDA / MEDYAEVİ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Eğitim
GÜNIŞIĞI OYUN LANSMANI
TÜRK TELEKOM / DESİBEL AJANS
Kültür & Sanat
AKBANK SANAT MERKEZİ
AKBANK / İMAJ-STRATEJİ
Sağlık
MEME KANSERİNE KARŞI PEMBE TOP SAHADA
ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ / GOODWORKS İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Diğer
GELECEK TURİZMDE
ANADOLU EFES / MESE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Dijital İletişimi
Kurumsal Sorumluluk
ÇANAKKALE’YE MEKTUPLAR
TURKCELL / PURE NEW MEDIA
Entegre İletişim Kampanyası
TÜRKİYE’NİN İLK İNSTAGRAM DİZİSİ #ÇİZGİYİGEÇ
PUMA / GOODWORKS İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Topluluk İletişimi
“İZİN VERİN HAYAT VERİN” ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI
NOVARTIS TÜRKİYE / ÜNİTE İLETİŞİM
Mikro Site
AKBANK CAZ BLOG
AKBANK / PROJECT HOUSE / İMAJ-STRATEJİ
Sosyal Medya İletişimi
CAZDAN FİLMLER
AKBANK SANAT / ALPHADOG / İMAJ-STRATEJİ
Diğer
OPET-ARAÇ KULLANIRKEN GÖZÜNÜZ YOLDA OLSUN-MOBİL BANNER
OPET PETROLCÜLÜK / PURE DİJİTAL İLETİŞİM
Sivil Toplum Kuruluşları
BAĞIMSIZIM ÇÜNKÜ ÇALIŞIYORUM
DOWN SENDROMU DERNEĞİ / D’ORET İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Kamu Kuruluşları
GÖZÜM KULAĞIM İSTANBUL
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Sponsorluk İletişimi
Eğitim
QNB FİNANSBANK HARİKA MATEMATİK TIRI
QNB FİNANSBANK / EFFECT BURSON MARSTELLER
Kültür & Sanat
CONTEMPORARAY İSTANBUL 2016 SPONSORLUĞU
AKBANK / İMAJ-STRATEJİ
Sağlık
GÜNDÜZ ATLASI
JANSSEN TÜRKİYE / ARTI DEĞER STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Spor
TURKCELL GELİBOLU MARATONU
TURKCELL / İZ İLETİŞİM
Diğer
SOSYAL FAYDA ZİRVESİ İSTANBUL BULUŞMASI
TÜRK TELEKOM / DIRECTCOMM MARKETING GROUP
Kurumsal Raporlar
SÜTAŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
SÜTAŞ / ÜNİTE İLETİŞİM VE TANITIM HİZMETLERİ
Kurumsal Yayınlar
SAKIZ AĞAÇLARINA SEVGİ AŞILIYORUZ ÖZEL KİTABI
MONDELEZ TÜRKİYE / PRACTICE COMMUNICATION MANAGEMENT
Medya İlişkileri
MEME KANSERİNE KARŞI PEMBE TOP SAHADA
ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ / GOODWORKS İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Uluslararası Proje/Kampanya
EKOL GÖNÜLLÜLÜK GÜNÜ
EKOL LOJİSTİK / STAGE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
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HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ / İYİ İLETİŞİM
Kategori Dışı Projeler
TRAFİK HAYATTIR! TRAFİKTE ÇOCUK GÜVENLİĞİ PROJESİ
DOĞUŞ OTOMOTİV / LOBBY İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Genç İletişimciler Kategori Ödülleri
BENİM ŞEHRİM
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
DİLLERİMİZ FARKLI DUYGULARIMIZ AYNI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
YENİ ÇAĞIN HİKAYESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Genç İletişimciler Mansiyon Ödülleri
ELEM
EGE ÜNİVERSİTESİ
HAYAT MUCİZEDİR! YAŞAMAK İÇİN BİRLİK PROJESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MESLEKİ EĞİTİM KAMPÜSÜ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(FOTOĞRAFLI)