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16 asırlık köprüye yine yazı yazıldı
ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye yine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Merkez Seyhan ilçesindeki, üzerinden...
GENEL 30.09.2019, 16:10
ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye yine sprey boyalarla yazılar yazıldı.
Merkez Seyhan ilçesindeki, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyanın en eski köprülerden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri’nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı. Köprüden geçen vatandaşlar, yazılara tepki gösterdi.
Merkez Seyhan ilçesindeki, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyanın en eski köprülerden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri’nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı. Köprüden geçen vatandaşlar, yazılara tepki gösterdi.
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