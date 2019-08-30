1500 motosikletli, Zafer Bayramı'nı kortejle kutladı

BURSA'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlama etkinliklerine, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya gibi yakın illerde bulunan motosiklet kulüplerinin üyesi olan yaklaşık 1500 motosikletli katıldı. Motosikletliler, Türk bayrakları ile uzun kuyruklar oluştururken, kortej Bursa Hamitler Şehit Mezarlığı'nda son buldu.



30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya gibi illerdeki motosiklet kulüp üyeleri, motosikletleri ile Bursa'ya geldi. İstanbul Caddesi'nde toplanan motosikletliler, kortej oluşturarak Hamitler Şehit Mezarlığı'na gitti. Burada Şehitlik Abidesi’ne çelenk bırakan motosikletliler, şehit aileleri ile bir araya geldi. Şehitlikte etkinliğe katılan tüm motosiklet kulüpleri adına açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu Basın Danışmanı Selçuk Saral, "Büyük Taaruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 97'nci yılını kutlamak için Türkiye motosiklet platformu, Bursa motosiklet kulüpleri ve diğer illerden gelen motosiklet kulüpleri ile beraber Bursa'da toplandık. Kurtuluş Savaşı'nı ve halkımızın o dönemde yaşadıkları yokluklar, can siperane davranışları bir top mermisini bile çocuğunun canından aziz bilip çocuğunu feda etmek uğruna cepheye ulaştıran analarımızın çocuk yaşta silah kuşanarak vatan için can vermeye cepheye giden evlatlarımızı bilmemek mümkün değildir. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursan olsun ay yıldızlı bayrak bugün ve üzerinde yaşadığımız bu vatan toprağını kurtarmak uğrunda savaşan şehit olan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere nice şehit ve gazilerimizi unutmak veya hatırlamamak gibi bir imkan yoktur" dedi.



'ŞEHİT YAKINI OLARAK TÜM MOTOSİKLETLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Taştan, "Bursa'da 750- 800 arası şehit ve gazimiz vardır. Şu anda tüm Türkiye'den gelen motosikletli gruplara, tüm şehit ve gazi aileleri adına hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün 82 milyonun zafer günüdür. Bu yüzden herkese teşekkür ediyor, şehit babası olarak katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.