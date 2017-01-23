150 yıllık bina daha fazla dayanamadı

İZMİR'in Tarihi Kemaraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi binalardan biri daha bakımsızlık nedeniyle çöktü. Zemin kattaki dükkanda çalışan demirci ustası Özdemir Erol ise son anda binadan çıkarak yıkıntının altında kalmaktan kurtuldu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 150 yıllık 2 katlı bina çöktü. Yıkılma tehlikesine karşı sac malzeme ile önlem alınan bina daha fazla dayanamadı. Binanın yıkıldığı anda sokağın boş olması olası faciayı önledi. Yıkılan binanın altında 15 yıldan bu yana dükkanı bulunan demirci ustası Özdemir Erol kendisini dışarı atarak mucize kabilinden kurtuldu. Binanın bulunduğu 800 sokaktaki esnaf binanın sahipleri tarafından kaderine terk edildiğini, yıkılmaması için sac malzemelerle önlem alındığını, bunun da kar ve yağmur karşısında fazla dayanamadığını söyledi.

Demirci ustasının dışında zemin katının bir bölümü hurdacılar tarafından depo olarak kullan binanın büyük gürültüyle yıkıldığını anlatan bir esnaf ise, hemen dışarı çıktıklarını, kimsenin yaralanmamasının mucize olduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik nedeniyle sokağı şerit çekerek yaya ve araç girişine kapattı. Daha önce de çarşıda bir çok eski yapının çöktüğünü diğer binalarda da yıkılma tehlikesi olduğunu belirten esnaflar, yetkililerin önlem almak yerine, binalar yıkıldıktan sonra geldiğini öne sürdü. Denetim yapılmadığını söyleyen esnaf, birçok binada yıkılma tehlikesi olduğunu acil olarak önlem alınmasını istedi.



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