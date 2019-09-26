150 metreden uçan çitfi emniyet kemeri hayata bağladı

ANTALYA'da içinde bulundukları otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan Mehmet Kapusuz (60) ve eşi Ayşe Kapusuz (58) emniyet kemerleri sayesinde kazayı küçük sıyrıklarla atlatarak ölümden döndü.Antalya'da oturan ve dün eşiyle birlikte Burdur’daki akrabalarını ziyaret etmek için yola çıkan Mehmet Kapusuz’un kullandığı 07 MUD 09 plakalı otomobilin önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Kapusuz, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yan koltukta bulunan eşi Ayşe Kapusuz ile araçta sıkışan Mehmet Kapusuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 500 metre yürüyerek araca ulaştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Kapusuz çifti, sedyeyle ambulansa alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anında emniyet kemerleri bağlı olan çift, bu sayede kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.'KAZADAN BURNUMUZ BİLE KANAMADAN ÇIKTIK'Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen çift daha sonra evlerinde yaşadıklarını anlattı. Mehmet Kapusuz, otomobile bindiklerinde emniyet kemerlerini hep taktıklarını, dün yaşadıkları kazadan önce de kemerlerini taktığını anlattı ve "Çubukbeli Mevkii’nde yola köpek atladı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdım. Yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettim ve uçurumdan yuvarlandık. Uçurumdan düştüğümüz halde, Allah'ın izniyle kazadan burnumuz bile kanamadan çıktık. Emniyet kemerinizi sürekli takın" dedi.'KEMERİNİZİ BAĞLAMADAN YOLA ÇIKMAYIN'Eşi Ayşe Kapusuz ise normal bir şekilde seyahat ettiklerini belirterek, “Uçuruma yöneldiğimiz sırada Mehmet'e 'Eyvah gidiyoruz' diye bağırdım. Uçurumun ucundayken gözlerimi kapattım. Araç takla atarak durdu. Durduktan sonra gözlerimi açabildim. Hiçbir şey olmamış gibi araçtan indik. Demek ki yiyeceğimiz ekmek varmış. Allah malımızı aldı ama canımızı çok şükür bize bağışladı. İyi ki emniyet kemerimiz bağlıydı. Kemerinizi bağlamadan yola çıkmayın" dedi.