15 yılda bazalt taşından yaptığı eserleri sergiledi

DİYARBAKIR'da emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları, Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarından ürettiği tarihi yapıtlarının minyatür ve kabartmalarını, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında sergiledi.

Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de taş işleme ustası emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları'ın eserleri sergilendi. Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarında ürettiği Diyarbakır'da önemli eserlerin yapıtlarının minyatürünün yer aldığı sergi, Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Sergiyi hayranlıkla gezdiğini anlatan Kaymakam Abdullah Çiftçi, "Diyarbakır'ın önemli değerlerinden işlenmesi zor olan bu taşa Mahmut Nurettin Medyelioğulları hocamız ruh veriyor, can veriyor. Taş adeta dile geliyor. Nurettin hocamız küçük bir atölyesinde mütevazi emeklilik döneminde kendi başına başladığı bir çalışma, Sur kaymakamlığı ve Halk Eğitim Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü'nün işbirliğiyle artık bir gelecek nesillere de ışık tutan bir sergi haline geldi. Nurettin hocamız ile Ankara'da Diyarbakır tanıtım günlerinde tanıştık. O zaman İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, 'Hocamıza sahip çıkın' talimatı verdi. Biz Nurettin hocamızı yalnız bırakmadık. Küçük atölyesinden çıkarttık. Artık müze içerisinde 20 öğrenciye kurs veriyor. Nurettin hocamızın hayaliydi bir sergi açmak. Bugün burada hayalini gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'ın adeta mimarisini şekillendiren bu taş artık sanat yönü itibarıyla tarihe ışık tutacak inşallah" dedi.

Taş işleme ustası Mahmut Nurettin Medyelioğulları ise sergiye duyulan ilginin yoğun olduğunu, 15 yılda yaptığı çok sayıda eserlerin bugün sadece 100'ünü sergileyebildiklerini söyledi. Serginin 15 gün süreyle açık kalacağını ifade eden Medyelioğulları, "İlk defa bu kadar kapsamlı bir tanıtım yapıyoruz. 15 yıldan beri ürettiğim eserlerin ancak bir kısmını, bu kadarını sergileyebildim. Burada yüzün üzerinde eser var. Ama toplam 300 dolayında eser yaptım. Bu güne kadar görülmemiş yapılmamış bir şey. Belki ilk kez böyle bir sergi yapılıyor. Tepkiler çok güzel" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI