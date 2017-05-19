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15 yaşındaki İsmail'in organları hayat verecek

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 15 yaşındaki İsmail Çakır'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Gece yapılan ameliyatla...

15 yaşındaki İsmail'in organları hayat verecek
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 15 yaşındaki İsmail Çakır'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Gece yapılan ameliyatla Çakır'dan alınan iki böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere farkı illere gönderildi.
Kaza, geçen çarşamba günü, Pamukkale- Denizli karayolunda meydana geldi. 15 yaşındaki İsmail Çakır, yönetimindeki 03 FL 499 plakalı motosikletle palmiye ağacına çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Önder Yakal, olay yerinde öldü. Kaskı ve ehliyeti olmayan ağır yaralı İsmail Çakır ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım alındı. İsmail Çakır'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Bağışı Bölümü, Çakır'ın ailesini organlarını bağışlamaya ikna etti. Gece Denizli'ye gelen organ nakli ekibi, ameliyatla Çakır'ın karaciğeri ve iki böbreğini aldı.
Karaciğer, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne, bir böbreği Akdeniz Üniversitesi'ne diğer böbreği de Ankara Numune Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara gönderildi.
Türkiye'de binlerce hastanın organ bağışı beklediğini belirten Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Berna Öztürk, "Organ bağışı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlarla mümkün. Sağlığına kavuşabilmek için organ bekleyen binlerce hasta var. Bu nedenle herkesi, öncelikle bu konuda duyarlı olmaya ve yaşarken organ bağışı ile ilgili fikirlerini aileleriyle paylaşmaya davet ediyorum. İnsanların beyin ölümü gerçekleştikten sonra aile görüşmesi esnasındaki en büyük sıkıntıları, 'Acaba yaşarken ister miydi?' sorusuna cevap aramak oluyor. Birçoğu bu yüzden organ bağışını kabul etmeyebiliyor. Ama herkes zamanında organ bağışında bulunursa ve bu kararlarını aileleri ile paylaşırsa bu ikilem çok yaşanmıyor. 15 yaşındaki İsmail Çakır da Denizli Devlet Hastanemizdeki yaşam mücadelesinden sonra ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Fakat ailesi üzüntülerini bir kenara bırakıp organ bağışında bulunarak başka ailelere umut oldular. Çakır, ailesine bu örnek davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum ve kederli aileye baş sağlığı diliyorum" dedi.

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