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15 yaşındaki Alper, futbol oynarken öldü
KAYSERİ'de arkadaşları ile futbol oynarken ikili mücadele sırasında yere düşerek, kalbi duran 8'inci sınıf öğrencisi Alper Doğan (15) hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi İldem Fatih...
GENEL 30.09.2019, 11:24
KAYSERİ'de arkadaşları ile futbol oynarken ikili mücadele sırasında yere düşerek, kalbi duran 8'inci sınıf öğrencisi Alper Doğan (15) hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesinde meydana geldi. Eriola ve Nazif Doğan çiftinin iki çocuğundan büyüğü Alper Doğan, arkadaşlarıyla birlikte sentetik sahada futbol oynarken, rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında yere düştü. Alper Doğan, yerde hareketsiz kalınca arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen 112 Acil Servis ekibi, Alper Doğan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Alper Doğan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alper Doğan'ın, cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Mücadele sırasında yerde kalınca kalbinin durduğu belirtilen Alper Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesinde meydana geldi. Eriola ve Nazif Doğan çiftinin iki çocuğundan büyüğü Alper Doğan, arkadaşlarıyla birlikte sentetik sahada futbol oynarken, rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında yere düştü. Alper Doğan, yerde hareketsiz kalınca arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen 112 Acil Servis ekibi, Alper Doğan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Alper Doğan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alper Doğan'ın, cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Mücadele sırasında yerde kalınca kalbinin durduğu belirtilen Alper Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.
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