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15 ülkeden 350 çocuk Antalya'ya geliyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - BU yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Çocuk Festivali için 15 ülkeden 350 çocuk Antalya'ya gelecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarıyla coşkuyla kutlanacak. FOMGED Gençlik...

15 ülkeden 350 çocuk Antalya'ya geliyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - BU yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Çocuk Festivali için 15 ülkeden 350 çocuk Antalya'ya gelecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarıyla coşkuyla kutlanacak.
FOMGED Gençlik Kulübü'nün düzenlediği 19'uncu Uluslararası Antalya Çocuk Festivali, dünya ülkelerinden çocukları Antalya'da buluşturacak. 18-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak festivalde Azerbaycan, KKTC, Romanya, Kırgızistan, Lübnan, Bulgaristan, Litvanya, Filistin, Estonya, Tayland, Özbekistan ve Ürdün başta olmak üzere, 15 ülkeden 350 çocuk 23 Nisan'ı Antalya'da kutlayacak. Festival kapsamında kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulacak 'sevgi korteji'ne katılacak çocuklar, müzelerden lunaparka, şelalelere kadar çeşitli tarihi, turistik ve çocuklar için cazip mekanları ziyaret edecek. Çocuklar ayrıca Antalya il merkezindeki çeşitli yerlerde ve ilçelerde baleden halk oyunlarına birbirinden renkli gösteriler sunacak.
18 Nisan'da kente gelecek olan çocuklar, 19 Nisan'da Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret edecek. 20 Nisan'da çocuklar Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yapıp çeşitli gösteriler sunacak. 21-22 Nisan tarihlerinde kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gala gösterisi sunacak.
FOMGED Gençlik Kulübü Onursal Başkanı Mustafa Kavasoğlu, iki yıldır sakin geçen Uluslararası Antalya Çocuk Festivali'nin bu yıl hak ettiği canlılığa kavuştuğunu söyledi. Çocuklarla kent sakinlerinin ve başta Antalya Valiliği olmak üzere tüm kamu kurumlarının sahip çıktığını da aktaran Kavasoğlu, “Çocuk her yerde çocuktur. Çocuklar insanlığın geleceği. Onlara dünyanın güzel ve her şeye rağmen yaşanabilir olduğunu bu tür uluslararası etkinliklerle anlatmaya çalışıyoruz. Bu yıl, sakin geçen iki yılın acısını çıkaracağız" dedi.

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