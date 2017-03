15 Temmuz’un izi Ümraniye’de sergileniyor

İSTANBUL () – ÜMRANİYE Belediyesi, darbe girişiminde yaşananların hafızalardan silinmemesi için, 15 Temmuz gecesi tank tarafından ezilen bir aracı belediye bahçesinde sergilemeye başladı. Vatandaşların ve belediye çalışanlarının katıldığı açılış programına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Kılıç, 15 Temmuz gecesine tiyatro diyenlere karşı sert çıkarak “Bu mu tiyatro?” dedi.



Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması gerektiğini belirtti. Kılıç, “O gece neler yaşandığını ve karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi bilerek, gelecek yürüyüşümüze hiçbir şekilde durmadan, bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. İşte bu manzaraları da unutmayacağız. İnanıyorum ki bugün burada tank tarafından ezilen arazi aracını görünce, o gece ne kadar büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğümüzü hatırlayacağız. 15 Temmuz gecesinde yaşananlara bazıları tiyatro diyordu. Bu mu tiyatro? Bunları yapanlarda oyuncu değil, terör örgütü. Terör örgütünü herhangi bir şekilde müsamaha gösterenler karşılarında bizi ve milleti bulacaktır” diye konuştu.



“YENİ NESİLLER 15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAK”

Yaşananların gelecek nesillere aktarılması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bu şekilde ezilmiş, bombalanmış yüzlerce araç var. Ama bu araç, Kavacık’tan gelirken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda Ümraniye’nin mesire alanının önünde, ezilmiştir. Bu manzara, vahşeti, merhametsizliği, hainin ne kadar canavarlaştığını gösteriyor. Yeni nesiller 15 Temmuz’u, bu sergilediğimiz eserlerle unutmayacak. Allah bu memleketi bir daha böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Bunun için dua ediyoruz. Böyle vahşi insanların vahşetlerini sergileyeceğimiz bir gün daha görmeyelim istiyoruz. Ancak bir daha böyle bir şeye teşebbüs edilirse, Rabbim bu milletin kahramanlarını eksik etmesin” ifadelerinde bulundu.



“BİZ HER ZAMAN TEMKİNLİ VE GÜÇLÜYÜZ”

Programda duygulu anlar yaşayan Fatma Şentürk ise “Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir görüntü. Mutlaka torunlarımıza bu görüntüleri anlatmak için bir materyal. O gün yaşadığımız günler bizim için çok taze. Ama unutulmaması için de böyle görüntüler çok önemli. Her zaman temkinli ve tedbirli olacağız. Böyle girişimler kalkınan bir ülke olarak her zaman başımıza gelebilir. Biz her zaman temkinli ve güçlüyüz” diyerek duygularını dile getirdi.



“BU MANZARAYLA HAİN DARBE TEŞEBBÜSÜNE GİTTİM”

Gördüğü manzara karşısında oldukça etkilenen Ömer Ergin ise, “Bu manzara beni maalesef hain darbe teşebbüsüne götürdü. Sergilenen araç gelecek kuşaklara o günü anlatmak için ise önemli bir faaliyet” dedi.



