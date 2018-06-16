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15 Temmuz şehitlerini 'aşağılayıcı nitelikte' paylaşıma gözaltı

ANKARA,()-İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için sosyal medyada 'aşağılar nitelikte paylaşım' yaptığı iddia edilen İzzet A. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Bakanlıktan...

15 Temmuz şehitlerini 'aşağılayıcı nitelikte' paylaşıma gözaltı

ANKARA,()-İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için sosyal medyada 'aşağılar nitelikte paylaşım' yaptığı iddia edilen İzzet A. (27) yakalanarak gözaltına alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan sanal devriye faaliyetleri esnasında bir kişinin 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili olarak şehit olan vatandaşlar için 'aşağılar nitelikte paylaşımlar' yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçek olmadığını ve 15 Temmuz günü yaşananların, Meclisimize, Polis Özel Harekâtımıza ve halkımızın üzerine atılan bombaların, paletler altında ezilen insanlarımızın, mermilerin önünde ülkelerine ve demokrasilerine sahip çıkmak adına kendilerini siper eden insanlarımızın birer kurgu olduğunu, gerçekten uzak ve 15 Temmuz günü vatan, millet sevdasıyla kurtuluş mücadelesi veren tüm vatandaşlarımızı aşağılar nitelikte paylaşım yapan twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan evraktaki isimlerin gerçekle bağdaşmadığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki bilgiler ışığında yalan olan, gerçek olmayan belgeleri servis ederek halkı kin ve galeyana sevk eden, toplumun milli değerlerini aşağılayan veya değersiz hissedilmesi hedefleyen, vatandaşlarımızın sinir uçlarına dokunmak suretiyle kaotik bir seçim süreci yaşanmasını amaçlayan Ermenek 1991 doğumlu İzzet A. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar tamamlanarak adli makamlara gönderilmiştir."

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