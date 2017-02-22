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15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri zirvede

İZMİR'de dağcılık sporuyla ilgilenen Dilaver Kişili ve Çetin Bayram, Amerika Kıtası'nın en yüksek kesimi olan Arjantin'deki Ant Dağı'na tırmanarak zirveye 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'nin isminin yazılı olduğu levha bıraktı....

15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri zirvede
İZMİR'de dağcılık sporuyla ilgilenen Dilaver Kişili ve Çetin Bayram, Amerika Kıtası'nın en yüksek kesimi olan Arjantin'deki Ant Dağı'na tırmanarak zirveye 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'nin isminin yazılı olduğu levha bıraktı. Sporcular, zirveden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de hatıra olarak taş getirdi. 
İzmirli Dağcılar Dilaver Kişili ve Çetin Bayram, Amerika Kıtası'nın en yüksek dağı olan Arjantin'deki Ant Dağı'na tırmanarak zirveye Başbakan Binali Yıldırım'dan aldıkları 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'nin isminin yazılı olduğu levhayı bıraktı. Sporcular, dağın zirvesinden aldıkları bir taşı da hatıra olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek üzere getirdi. Kişili ve Bayram, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek, hatıra olarak getirdikleri taşı hediye etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirli dağcıların yanında olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı iki sporcuyu tebrik etti. 
BİR SONRAKİ HEDEF AVRUPA'NIN EN YÜKSEĞİ
Dilaver Kirişli, 27 gün süren tırmanış ile ilgili şunları söyledi:
"15 Temmuz şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu levhayı Başbakanımız Binali Yıldırım'dan aldık. Daha sonra Amerika kıtasının en yüksek dağı olan Ant Dağlarının zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdik. Bu tırmanış 27 gün sürdü. Orada şehitlerimizin isminin yazılı olduğu levhayı zirveye bıraktık. Zirveden getirdiğimiz taşları da Genel Başkan Yardımcımız Nükhet Hotar, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a getirdik. Cumhurbaşkanımız bizimle özel olarak ilgilendi. Kendisi, şehitlerimizin adını yaşattığımız için teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız, bize destek olacağını ifade etti. Bu durum bizi çok mutlu etti. Ayrıca önümüzdeki 15 Temmuz'un yıl dönümünde de Avrupa'nın en yüksek dağının zirvesinde şehitlerimizin isimlerini yaşatacağız. Projenin asıl sahibi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'dır. Kendisi sürecin başından beri bizden desteklerini esirgemedi. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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