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15 Temmuz şehitleri, Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı

DİYARBAKIR'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, şehitler, mezarları başında anıldı.

15 Temmuz şehitleri, Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı
DİYARBAKIR'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, şehitler, mezarları başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'a yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Halit Gülser ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen inşaat işçisi Askeri Çoban, memleketleri Diyarbakır'da, mezarları başında anıldı. Anma etkinliğine 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Vali Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde, şehit polis memuru Halit Gülser'in mezarı başında konuşan Vali Güzeloğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde canlarını siper ederek ülkemizi ve bizi büyük bir felaketten kurtaran Halit Gülser'i ve bütün şehitlerimizi burada bir kez daha saygıyla anıyoruz. Rabim bütün şehitlerimizden razı olsun, peygamberimize komşu eylesin, bizlere de onların şefaatinden nasip eylesin inşallah. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Onları yetiştiren eli öpülesi annelerden de Allah razı olsun” dedi.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nde Hatim-i Şerif de indirildi. 

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