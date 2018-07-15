15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

Ramazan EĞRİ/iSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı.
(FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ/iSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı. (FOTOĞRAF)
15 Temmuz 2018 Pazar 14:02
Ramazan EĞRİ/iSTANBUL, () 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı.
(FOTOĞRAF)
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