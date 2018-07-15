15 TEMMUZ hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hazırlıklar devam ediyor. Gece boyunca da süren hazırlıkların ilerleyen saaatlerde bitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı tören için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan alana büyük platform inşa ediliyor. Hazırlıklarında bitmesinin ardından saat 14.00 itibariyle köprü trafiğe tamamen kapatılacak.

