15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi

Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, ()- '15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Makamı önünde yapılacak anma programı için 12 dev LED ekran, 7 kademe ses kulesinden oluşan sahne kuruluyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre de yarın İETT otobüsleri Zincirlikuyu'ya D-100 güzergahından ring sefer yapacak. 15 Temmuz Şehitler Makamı, köprü güzergahı ve katılım yollarında da gerekli tedbirleri aldı.