15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda karar açıklandı

Yüksel KOÇ-Özden ATİK/İSTANBUL,()-DARBE girişimi gecesi 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar çıktı. 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada 72 kişi, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'ın şehit olmasından sorumlu tutulan 12 kişi, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yarbay Turgay Ödemiş, o gece köprüden işlenen suçların tamamından sorumlu tutularak toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme 43'ü er, biri asteğmen 44 sanığın tüm suçlardan beraatine karar verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ünün tutuklu yargılandığı 143 sanıklı davanın 22. celsesinde kararını açıkladı.

72 SANIK 'ANAYASAYI İHLAL' SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, 289 sayfalık kararını yaklaşık 1 saatte okudu. Tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın aralarında bulunduğu 72 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım etmek" suçundan 17'şer yıl 6'şar ay ceza verildi. 5 sanık ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

EROL OLÇOK VE ABDULLAH TAYYİP OLÇOK'I ŞEHİT EDENLERE 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür, Soner Yılmaz'ı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'ı, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



32 KİŞİYİ ŞEHİT EDENLER DE TEK TEK TESPİT EDİLEREK AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDILAR

Maktüller Akın Sertçelik'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan 3 sanık, Askeri Çoban'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 5 sanık, Ayşe Aykaç'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 12 sanık, Burna Öner'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan 3 sanık, Cemal Demir'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan 5 sanık, Cengiz Hasbal'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 12 sanık, Çetin Can'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 5 sanık, Kemal Ekşi'nin şehit edilmesinden sorumlu tutulan 3 sanık, Kemal Tosun'un şehit edilmesinden sorumlu tutulan 12 sanık, Köksal Karmil'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan 5 sanık, Lokman Oktay'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 5 sanık, Mahmut Coşkunsu'nun şehit edilmesinden sorumlu tutulan 5 sanık, Mehmet Karaaslan'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 3 sanık, Mehmet Yılmaz'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Muhammet Ambar'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Mustafa Kaymakçı'nın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 5 sanık, Minur Akan'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 12 sanık, Onur Ensan Ayanoğlu'nun şehit edilmesinden sorumlu tutulan 5 sanık, Onur Kılıç'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 3 sanık, Recep Büyük'ün şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Recep Gündüz'ün şehit edilmesinden sorumlu tutulan 3 sanık, Salih Alışkan'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Samet Uslu'nun şehit edilmesinden sorumlu tutulan 3 sanık, Sevgi Yeşilyurt'un şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Yılmaz Ercan'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 17 sanık, Timur Aktemur'un şehit edilmesinden sorumlu tutulan 4 sanık, Barış Efe'nin şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Batuhan Ergin'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Mehmet Ali Kılıç'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Muharrem Kerem Yıldız'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Şenol Sağman'ın şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık, Şeyhmus Demir'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar.

İKİ KİŞİ TÜM ŞEHİTLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULDU

Eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan, köprüde meydana gelen 34 ölümden de sorumlu tutuldular. Ödemiş ve Taştan, 34 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutularak 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar.

TAŞTAN TÜM SUÇLARDAN SORUMLU TUTULARAK 35 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 BİN 343 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI

Sanıklardan Turgay Ödemiş köprüde o gece gerçekleşen tüm suçlardan sorumlu tutuldu. Turgay Ödemiş toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Adam öldürmeye teşebbüs", "Hürriyeti tahdit" suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan suçlu bulunarak toplam 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ödemiş'ten sonra en fazla cezayı Ahmet Taştan aldı. Anayasayı ihlal ve 34 şehidin ölümünden sorumlu tutularak 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılan Taştan, diğer suçlardan dolayı da 3 bin 323 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

33 ER VE BİR ASTEĞMEN BERAAT ETTİ

Mahkeme, 43'ü er, biri de asteğmen olmak üzere 44 sanığın tahliyesine karar verdi. Hüküm ile birlikte 34 sanığın da tahliyesine hükmedildi.

