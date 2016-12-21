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15 Temmuz şehidinin ismi mezun olduğu okulun kütüphanesine verildi

Mutlu YUCA/BOLU,() - İSTANBUL'da 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru Ozan Özen'in adı, memleketi Bolu'da mezun olduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışı için...

15 Temmuz şehidinin ismi mezun olduğu okulun kütüphanesine verildi

Mutlu YUCA/BOLU,() - İSTANBUL'da 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru Ozan Özen'in adı, memleketi Bolu'da mezun olduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphaneye verildi.
Kütüphanenin açılışı için okulda düzenlenen törene Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Laloğlu, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, şehidin babası Metin Özen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından şehit polisin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi izlendi. Okul Müdür Sevda Aşçıoğlu, şehit polis Ozan Özen'in hatırasını yaşatmak için mezun olduğu okulun kütüphanesine adının verildiğini söyledi. Aşçıoğlu, "15 Temmuz’da birçok ferdimiz bu topraklara kök salmış medeniyetimizin sonsuza dek yaşaması için kendini feda etti. O gece ailemizden biri olan Ozan Özen’i de yavrusu gibi bağrına bastı Anadolu. Ozan bizden biriydi, bu sıralarda oturup her öğrencimiz gibi emaneti yüklenmenin anlamını kavramıştı. Biz de onun aziz hatırasını yaşatabilmek ve ona karşı olan sorumluluğumuzu bir nebze yerine getirmek için okulumuzun kalbine, kütüphanemize onun adını vermeyi kararlaştırdık" dedi.
Şehidin babası Metin Özen ise oğlunun adının kütüphaneye verilmesinin kendisini duygulandırdığını söyleyerek, "Oğlumuzun adını yaşatmak için okulumuzda açılan bu kütüphaneye ismini verdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Ozan gerçekten polisliği isteyerek seçti. İstediğini de başardı. İstanbul’da göreve başladıktan 1 yıl sonra şehit oldu. Bu şehitlik de ailemize nasip oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Ozan ölmedi o içimde yaşayacak" diye konuştu.

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