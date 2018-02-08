15 Temmuz şehidinin adının verildiği liseye 'Şehit Köşesi'

15 TEMMUZ darbe girişimi gecesi Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı önünde şehit edilen makine mühendisi Mehmet Şengül'ün adının verildiği Eskişehir'deki Fen Lisesi'nde oluşturulan 'Şehit Köşesi' düzenlenen törenle açıldı.

Daha önce merkeze bağlı belde olan Çukurhisar'ın Hisar Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi'nde düzenlenen törene şahidin babası Ramazan Fahrettin Şengül, annesi Huriye Şengül, ağabeyi Abdülcabbar Şengül, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir Milletvekili nabi Avcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Kara Kuvvetleri eski komutanı emekli orgeneral Salih Zeki Çolak ile davetliler katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bir darbe girişimi değil işgal girişimi olduğunu söyledi. Erdem şöyle devam etti:

"Okulumuza şehidimiz Mehmet Şengül'ün ismi verilmiştir. Allah ondan razı olsun. Genç yaşta bu vatan için kendini feda etti. Ailenin acısını biz hissedemeyiz ama aile hem bir gurur, hem bir acıyı birlikte yaşıyor. Allah herkese bu imkanı vermiyor. Vatanı için, milleti için coğrafyadaki mazlumlar için, bu kutsal topraklar için kendini feda etmek, şehit olmak çok özel bir şey. Bugünde iki şehidimiz var. Allah onlara da rahmet eylesin. Bu topraklar var olduğumuz sürece şehitler bitmeyecek. Toprağı sıksan şüheda fışkıracak dediği gibi hem şehitleriyle korunabilmiş büyük bir coğrafyanın, büyük bir mirasın sahipleriyiz. 15 Temmuz hiçbir güne benzemedi. Bu ülke başka darbelerde gördü. Ama bu seferki darbe değil aslında bir işgal girişimiydi."

AVCI: 15 TEMMUZ GECESİ SOKAĞA ÇIKAN HERKES GAZİ

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da konuşmasında, yasa gereği çatışmalarda yaralananlara gazi unvanı verildiğini ancak 15 Temmuz'da sokağa çıkan herkesin gazi olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Dünya tarihinde 15 Temmuz gibi bir olay yok. Eğer 15 Temmuz gecesi yaşananlar herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşanmış olsaydı şimdi onların televizyonlarında köpürtüle köpürtüle yapılan filmlerini, şarkılarını izlerdik. 15 Temmuz'da bir kişi, 5 kişi, 10 kişi değil yüz binler meydanlara çıktı. Olağanüstü bir destan yazdılar. Tarihimizde böyle bir örnek yok, böyle bir mücadele yok. Onun için ben buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnetlerimizle, şükranlarımızla hayırlı ömürler diliyorum. Gazilerimiz deyince yasa gereği herhangi bir şekilde bu çatışmalarda, 15 Temmuz'da veya Afrin'de veya herhangi bir terörle mücadele operasyonunda yaralanmış olanlara gazi unvanı veriliyor ama aslında önemli olan da Afrin'de savaşanların hepsi gazi, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan herkes, hepimiz gaziyiz."

Yapılan konuşmaların ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehidin babası Fahrettin Şengül'e plaket verdi.



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