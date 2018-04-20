Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

15 Temmuz şehidinin adı, Erciş'te kütüphaneye verildi

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polisi Halil Hamuryen'in ismi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde bir okulun kütüphanesine...

15 Temmuz şehidinin adı, Erciş'te kütüphaneye verildi
ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polisi Halil Hamuryen'in ismi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde bir okulun kütüphanesine verildi.
Erciş ilçesindeki Alpaslan İlk ve Ortaokulu'nda kurulan kütüphaneye, Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in ismi verildi. Kütüphanenin açılışına, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, şehidin eşi Özlem Hamuryen ve 5 yaşındaki oğlu Mustafa Borga Hamuryen katıldı.
Açılışta konuşan şehidin eşi Özlem Hamuryen, kütüphane raflarına asılan eşinin resimlerini görünce duygulandı.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar törende yaptığı konuşmada, "101 okul, 101 kütüphane projesi kapsamında, ay yıldızlı bir kütüphane daha açıyoruz. Bu kütüphanemize, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Özel Harekât polisimiz Halil Hamuryen ismini vererek ölümsüzleştirmek istedik. Kütüphanemizde kitap okuyan ve okuyacak öğrencilerimiz, Şehit Halil Hamuryen hikâyesiyle büyüyeceklerdir. Kütüphanemiz öğrencilerimize, okulumuza ve mahallemize hayırlı olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314