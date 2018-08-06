 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

15 Temmuz şehidi polis, köyünde anıldı

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev başındayken silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran, memleketi Nevşehir'in Ürgüp...

15 Temmuz şehidi polis, köyünde anıldı
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev başındayken silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran, memleketi Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyünde anıldı.
Özel Harekât Polisi Fevzi Başaran'ın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle, Boyalı Köyü Muhtarlığı ve şehidin arkadaşları tarafından köy camisinde anma programı düzenlendi. Şehit Fevzi Başaran ve tüm şehitlerin ruhlarına okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve yapılan duaların ardından davetlilere köy konağında yemek ikram edildi. Öğle namazı öncesi Boyalı Köyü Camii'nde okunan mevlide, Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Boyalı Köyü Muhtarı Yaşar Yıldız, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar