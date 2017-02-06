15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in emanetleri, ailesine teslim edildi

DARBE girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit için Başbakanlık tarafından gönderilen emanetler, Kayseri'nin Bünyan İlçesi'ndeki ailesine teslim edildi.Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Savaş Gökçe; 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar arasında yer alan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesine Başbakanlık tarafından tahsis edilen konut tapusu, Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Şeref Tablosu'nu şehidin ailesine teslim etti. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Sizler bize onun emanetisiniz. Cenab-ı Hak inşallah bir daha böyle kötü günleri bu millete göstermesin. Bu vesile ile kızımızı ve tüm şehirlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.Şehit Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, annesi Huriye Yiğit ve ablası Emine Yiğit ise Cennet'i özlediklerini söyledi. Baba Yiğit, şöyle konuştu:"Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını birazda olsa hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi, bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Tüm devlet Büyüklerimizden Allah razı olsun."Kaymakam Şahin, Belediye Başkanı Gülcüoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Gökçe, baba Yahya Kemal Yiğit ile birlikte, Cennet Yiğit’in Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi'ndeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar, kendisini şehit eden misket bombasının parçası ve patlamada kullanılamaz hale gelen telefonunun da bulunduğu vitrini inceledi.

FOTOĞRAFLI