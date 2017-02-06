Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in emanetleri, ailesine teslim edildi

DARBE girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit için Başbakanlık tarafından gönderilen emanetler, Kayseri'nin Bünyan İlçesi'ndeki...

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in emanetleri, ailesine teslim edildi
DARBE girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit için Başbakanlık tarafından gönderilen emanetler, Kayseri'nin Bünyan İlçesi'ndeki ailesine teslim edildi.
Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Savaş Gökçe; 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar arasında yer alan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesine Başbakanlık tarafından tahsis edilen konut tapusu, Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Şeref Tablosu'nu şehidin ailesine teslim etti. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, "Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Sizler bize onun emanetisiniz. Cenab-ı Hak inşallah bir daha böyle kötü günleri bu millete göstermesin. Bu vesile ile kızımızı ve tüm şehirlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.
Şehit Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, annesi Huriye Yiğit ve ablası Emine Yiğit ise Cennet'i özlediklerini söyledi. Baba Yiğit, şöyle konuştu:
"Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını birazda olsa hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi, bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Tüm devlet Büyüklerimizden Allah razı olsun."
Kaymakam Şahin, Belediye Başkanı Gülcüoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Gökçe, baba Yahya Kemal Yiğit ile birlikte, Cennet Yiğit’in Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi'ndeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar, kendisini şehit eden misket bombasının parçası ve patlamada kullanılamaz hale gelen telefonunun da bulunduğu vitrini inceledi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.