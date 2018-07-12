15 Temmuz şehidi Cennet'in adı, Anı Evi'nde yaşatılıyor

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()- FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in adı, memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki anı evinde yaşatılıyor. Anı evi, kalkışmanın 2'nci yıl dönümünde ziyaretçilerle doldu. Şehit polisin annesi Huriye Yiğit, "Onu yitireli 2 yıl oldu ama bizim için her 1 gün 1 yıl gibi geçti" dedi.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde okurken Polis Akademisi'ni kazanarak hem üniversiteyi hem akademiyi bitiren Cennet Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi’nin bombalanması sırasında şehit oldu. Henüz 10 aylık polisken 23 yaşında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, Bünyan'daki evlerinin bodrum katını kızları için anı evine dönüştürdü. 80 metrekarelik anı evinde, nişanlıyken şehit olan polisin üzerindeki kıyafetleri, parçalanan cep telefonu, cebinden çıkan paralar, çeyizindeki eşyalar, bombalama sırasında düşen misket bombası parçaları bulunuyor. Bunun yanı sıra şehit polis Cennet Yiğit'in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yaptığı kara kalem, suluboya ve yağlı boya resimler, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri, çok sayıda çerçevelenmiş fotoğraf ve birlikte şehitlik mertebesine ulaştığı 51 silah arkadaşının vesikalık fotoğrafları anı evinde sergileniyor.

DARBE GİRİŞİMİNİN YILDÖNÜMÜNDE ZİYARETÇİ AKINI

Anı evi, darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde ziyaretçilerle doldu. Gün boyu açık olan anı evine gelenler, şehit polisin eşyalarını incelerken anı defterini imzaladı.

Şehit polisin babası Yahya Kemal Yiğit, kızlarının hatırasını yaşatmak için oluşturdukları anı evinin her gün ziyaretçilerle dolduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. İçimi en çok acıtan eşya ise, kızımın ölümüne neden olan misket bombasıdır. Bu bomba dünyada yasak olan bombadır. Cennet ve arkadaşları bu bomba ile şehit oldu. Bunu yapanlar insan olamaz. İnsanı bırakın bunu hayvan yapmaz. Anı eviyle kızımızın anılarını yaşatmak, gençlere, gelecek nesillere yaşantısını ve yaşadıklarını aktarmak istedik."

'ALDIKLARI CEZALAR ASLA YETERLİ DEĞİL'

Anne Huriye Yiğit ise darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle kızları için mevlit okutacakları için Ankara'daki törenlere katılamayacaklarını söyleyerek, "Cennet ile ilgili bir şeylerin anı olarak kalması her zaman istediğimiz şeylerdi. Kızımdan bir şey kalsın, hiç unutulmasın. Küçüklüğüne dair fotoğraflar, babasının 20 sene önce aldığı oyuncaklar, kitaplar, Cumhurbaşkanından gelen bayrak, tablo, Kuran-ı Kerim de var. Onu yitireli 2 yıl oldu ama bizim için her bir gün bir yıl gibi geçti. Çok acılar çektik. Kızımı ve arkadaşlarını şehit eden o hainler yargılanıyor ama aldıkları ve alacakları cezaların yeterli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da Cennet Yiğit adına oluşturulan anı evinin ilçenin en önemli ziyaret yerlerinden biri haline geldiğini söyledi.



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