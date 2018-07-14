15 Temmuz kahramanı er

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İzmir 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda, albayın habercisi olarak vatani görevini yapan Samsunlu Emre Ev (24), emir doğrultusunda tugaydaki bütün araçların ve cephaneliklerin anahtarlarını alıp, kimsenin göremeyeceği şekilde toprağa gömdü. Emre Ev, ayrıca yaklaşık 150 komandoyu da tugay dışındaki ormanlık alana götürdü. Bu sayede tugaydaki hiçbir komandonun ve zırhlı aracın darbe girişiminde yer almadığını belirten Ev, "Ömrüm boyunca bu gururu taşıyacağım" dedi.

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yapan Emre Ev, bazı komutanların tugayda toplantı yaptıklarını ve darbeden söz ettiklerini haberciliğini yaptığı Jandarma Albay Semih Okyar'a anlattı. Bunun üzerine Jandarma Albay Semih Okyar'ın emri ile Emre Ev, tugaydaki bütün zırhlı ve diğer araçlarla silahların bulunduğu cephaneliklerin anahtarlarını alıp, kimsenin fark edemeyeceği bir şekilde toprağa gömdü. Emre Ev ardından, yine komutanının emri ile tugayda bulunan yaklaşık 150 komandoyu alarak, tugay dışındaki ormanlık alana götürüp, geceyi burada geçirmelerini sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'teki otelde suikast girişiminde bulunan ve ardından kaçan özel timin yakalanması için yapılan operasyona da katılan Er Emre Ev'e, bu nedenle takdir belgesi verildi.

Samsunlu Emre Ev'in darbe girişiminin önlenmesinde oynadığı rol, 'Balyoz Davası' mağduru emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel 'Aşil'in Topuğu FETÖ'nün O Gecesi' adlı kitabında da yer aldı. Kitapta, Ev'in darbe girişimi sırasında komutanından aldığı emirleri harfiyen yerine getirerek önemli bir görev yaptığı anlatıldı.

15 Temmuz'un kesinlikle unutturulmaması gerektiğini belirten Emre Ev, ne kadar kritik bir görev yaptığını şimdi daha iyi anladığını söyledi. Ev, şöyle dedi:

"Aradan 2 yıl geçti. O gün aslında ne kadar kritik bir iş yaptığımı şimdi şimdi daha net anlıyorum. O gece 150 komando askerin hiçbiri bir olaya karışmadı. Gece o dağda beraber bekledik. Zırhlı araçlar kullanılmadı. İnsan daha sonra anlıyor. Ben İstanbul'da köprünün üzerindeki askerlerin görüntüsünü gördükten sonra nelerin önlendiğini daha net gördüm. Bizim tugayın içerisinde 4 tane zırhlı kobra araçlarımız vardı. Hepsi hazır, kullanılabilir durumdaydı. 150 komando asker vardı. Şükür ki biz olumsuz bir durum yaşamadık. Komutanımın emirleri doğrultusunda bu yaptıklarımın gururu bana yeter. Ömrüm boyunca bu gururu taşıyacağım."

Askerlik görevini bitirdikten sonra memleketi Samsun'a geldiğini söyleyen Ev, "Samsun'da da 15 Temmuz hain darbe girişimini insanların unutmaması için anlattık, çaba harcadık. Vatani görevim sırasında bu yaşadıklarım çok önemli bir anı oldu. Hayatım boyunca unutmayacağım. Böyle bir görevi yerine getirdiğim için çok mutluyum. Allah bana nasip etti. Çok gururluyum. Oradaki 150 arkadaşımın kiminin haberi yoktu, kimi ne yaptığını bilmiyordu. Ben belki tek başıma kaçardım ancak 150 arkadaşımı düşündüm. Onları alıp da güvenli bir yerde saklanmamız bizim için çok daha iyi oldu. Tugayda o gece bir tane bile komando asker dahi kalmadı. Bugün yine 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. Yine sokaklarda, meydanlarda olacağız. Hiçbir zaman bu yaşadıklarımızı unutmayacağız" diye konuştu.



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