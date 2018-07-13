15 Temmuz için ekran nöbeti başlattı, rekor için kamera karşısına geçti

RİZE'de televizyon program yapımcısı İbrahim Eksilmez, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde, kendisine ait 28 saat 2 dakikalık kesintisiz program yapma rekorunu kırmak için kamera karşına geçti. Dün saat 13.08'de kamera karşısına geçen ve rekoru 30 saate çıkarmayı planlayan Eksilmez, "Rekor bu işin bahanesi, 15 Temmuz'u hatırlamak unutturmamak amacındayız" dedi.

Kentte 1993'te yayın hayatına başlayan uydudan da izlenebilen Çay TV'nin Ankara temsilcisi ve program yapımcısı İbrahim Eksilmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde, 30 saat kesintisiz program yaparak rekor kırmak için kamera karşına geçti. Eksilmez'in darbe girişimini unutturmamak ve yaşananları hatırlatmak amacıyla hazırladığı '15 Temmuz Ekran Nöbeti' adlı programı, dün saat 13.08'de başladı. Türkiye'de, televizyonda tek sunucuyla 6 saat olan yayın rekorunu, geçen yıl yine darbe girişiminin yıl dönümünde 28 saat 2 dakikaya çıkartan İbrahim Eksilmez, kendi rekorunu kırmak istiyor.

HAKEM DENETİMİNDE EKRAN NÖBETİ

Dünya Erkek Rekorları Hakemi Aydın Türkgücü'nün de gözetiminde yapılan programda, sunucu İbrahim Eksilmez, belirli kurallar kapsamında mola verebiliyor. Televizyonun Ankara ile İstanbul stüdyolarından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden telefon konukları alınan programda, 15 Temmuz'da yaşananlar izleyicilerle paylaşılıyor. Milletvekili, belediye başkanı, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile gazeteciler de televizyonda canlı yayına katılıyor. Programın bu akşam saat 18.00 sıralarında tamamlanması planlanıyor.

'FARKLI BİR ŞEY YAPALIM DEDİK'

Program yapımcısı İbrahim Eksilmez, yaklaşık 60 konuk ile program süresinin 30 saati bulmasını beklediklerini belirtti. Eksilmez, "Bir sunucu için zor bir görev ama biz daha önce bunu gerçekleştirdik. Limonlu su ve çay içerek ekran karşısında kalmaya çalışıyorum. Konuklarımızın performansı bize de güç veriyor. Buradaki ekibimizin motivasyonuma katkısı var. Elbette insanız, yoruluyoruz. 15 Temmuz'u unutturmamak adına herkes bir program veya belgesel yapacaktı. 'Biz farklı bir şey yapalım' dedik. Nöbetimiz Perşembe günü 13.08'de, Dünya Erkek Rekorları Hakem gözetiminde başladı. Geçen yıl 28 saat 2 dakika ile rekor kırmıştık. Bu yıl bu rakamı geçeceğiz. Rekor bu işin bahanesi, 15 Temmuz'u hatırlamak unutturmamak amacındayız" dedi.

KONUKLAR REKORA ŞAHİT OLACAK

Hakem Aydın Türkgücü ise rekor kırılmasi için gerekli kuralları hatırlatarak, "Rekor olabilmesi için tek sunucunun, tek yerden yayını yapması gerekiyor. Kesinti olması halinde rekor girişimi sonlandırılacaktır. Programa herkes konuk alınabilir, konuklar rekora şahitlik ederler. Sunucunun 1 saatlik dilimde 12 dakika mola süresi vardır. Rekor denemesi sunucunun sağlık problemi olması, kendiliğinden bırakmak istemesi ve kuralların dışına çıkması ile sona erecektir" diye konuştu.



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