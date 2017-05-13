15 Temmuz gecesi intihar eden astsubayın annesi oğluna şehitlik istiyor

İskender ZENGİN/ ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 'Halka ateş aç' emrine uymayıp intihar eden tankçı astsubay çavuş 25 yaşındaki Ferhat Daş'ın annesi 54 yaşındaki Fatma Daş, ilk kez bu Anneler Günü'nde oğlundan hediye alamayacağını belirterek, "Bana bu Anneler Günü'nde oğlumun bir hediye almasını çok isterdim ama olmadı. Bana en büyük hediye oğlumun şehitliğinin verilmesidir" dedi.

Ferhat Daş, 15 Temmuz gecesi verilen emirle görev yaptığı İstanbul'daki General Nurettin Baransel Kışlası'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru yola çıktı. Tank, havalimanı yakınına geldiğinde burada toplanan kalabalık tarafından durduruldu. Bir süre sonra Ferhat Daş, başından vurulmuş olarak bulundu ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HİÇBİR KURUM ARAÇ VERMEDİ

Daş'ın cenazesi ailesi tarafından alındı ancak darbe girişimi sırasında karşı ateşle öldüğü düşünülen astsubayın cenazesi için hiçbir kurum araç tahsis etmedi. Aile, cenazeyi kendi imkanlarıyla memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne getirerek 17 Temmuz'da sabaha karşı Geben Mahallesi'nde sessizce toprağa verdi.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

15 Temmuz'dan 2 hafta sonra silah arkadaşlarının ifadeler ve ortaya çıkan cep telefonu görüntüleri ile astsubay Ferhat Daş'ın darbeci değil, darbecilerin 'Halka ateş aç' emrine uymayarak intihar ettiği anlaşıldı. Cep telefonu görüntülerinde Ferhat Daş'ın tankın üzerine çıktığı ve tankı durduran kalabalığın 'En büyük asker, bizim asker' tezahüratı yaptığı, tankın içerisine girdikten sonra da silah sesi duyulduğu ve Daş'ın yaralı olarak ambulansa taşındığı görülüyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEDİLER

Oğullarının darbeci olmadığının ortaya çıkmasının ardından ailesi oğullarının itibarının geri verilmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili yerlere verdikleri dilekçeden sonuç alamayan aile, son olarak Şubat ayında miting için Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Astsubayın annesi Fatma Daş ile yengesi Cennet Daş, Ferhat Daş'ın darbeci olmadığını, hatta 15 Temmuz şehitleri listesinde de adının olduğunu ancak devlet tarafından şehit kabul edilmediğini ifade ederek yardım istedi.

"ANNELER GÜNÜ'NDE CİĞERİM PARÇALANIYOR"

Ferhat'ın darbeci olmadığını halkına ateş açmaktansa gözünü kırpmadan kendi canına kıydığını söyleyeh annesi Fatma Daş, oğlunun mezarını ziyaret edip dua etti. Tek isteklerinin oğluna itibarının geri verilmesi olduğunu ifade eden Daş, oğlunun mezarı başında yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Oğlum yaşasaydı şimdi 26 yaşında olacaktı. Bana her Anneler Günü'nde hediye alır, elimi öperdi. Çok acı çekiyorum, oğlum yaklaşık 1 yıl önce hain darbe girişiminde komutanının verdiği emri uygulamayarak halka ateş açmadı, çünkü oğlum vatan haini değildir. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bir isteğim var, çok canım yanıyor. Bana bu Anneler Günü'nde oğlumun bir hediye almasını çok isterdim ama olmadı. Bana en büyük hediye oğlumun şehitliğinin verilmesidir. Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'a geldiğinde durumumuzu anlattık, konunun takip edileceğini söylediler, ancak bir türlü haber gelmedi. 15 Temmuz Şehitleri arasında oğlumun ismi ve fotoğrafları olmasına karşın henüz şehitliği verilmedi. Benim Allahtan tek dileğim oğlumun bu topraklarda huzur içinde uyumasıdır. Başka hiçbir şey istemiyorum, mezarına her geldiğimde içim kan ağlıyor, hele de bu Anneler Günü'nde ciğerim parçalanıyor."



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