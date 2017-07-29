15 Temmuz gazisinin rötarlı düğünü

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), ()-FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaz Köprüsü'nde gözüne 3 şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralanan 24 yaşındaki Onurcan Akçay, 8 Ağustos 2016'da planladığı düğününü yaklaşık bir yıl sonra yaptı.

Erzurum'un Oltu ilçesinden olan Onurcan Akçay, 7 yıl önce dayısının düğününde kendisi ile aynı yaştaki Gülay Bulut ile tanıştı ve birbirlerine aşık oldular. Gülay Bulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirince bilgisayar programcısı Onurcan Akçay ile 8 Ağustos 2016 günü evlenme kararı aldı. Ancak o dönem İstanbul'da özel bir şirkette çalışan Onurcan Akçay, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaz Köprüsü'nde gözüne 3 şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Akçay, uzun bir süre tedavi görmek zorunda kalınca düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

Gazi olduktan sonra Onurcan Akçay, Erzurum Valiliği'nde bilgisayar programcısı olarak göreve başladı. Yaklaşık 11 ay sonra gelinlik ve damatlık giymek nasip olan gençlerin düğünü 22 Temmuz 2017 günü Oltu ilçesindeki Efkan Ala Düğün Salonu'nda yapıldı. Gençlerin düğününe katılan ve altın takan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Onurcan ve Gülay birbirlerine çok yakışmışlar, Allah mesut etsin. Genç çiftimizden hayırlı evlatlar bekliyoruz. Aile bağı sağlam olan toplumlar çok uzun yol alırlar" diye konuştu.

Nikah ve konuşmaların ardından alkışlarla piste çıkan çift, gecenin ilk dansını yaptı. Sevgi ve aşklarını mutlulukla pekiştiren gençler, "Düğünümüz geç oldu ama güzel oldu. Allah devletimize zeval vermesin" dediler. Pasta kesiminden sonra genç çift, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yakınları, eş ve dostları ile eğlendiler.

FOTOĞRAFLI

