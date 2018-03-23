15 Temmuz gazisi, evinde ölü bulundu

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP’un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyüne akrabalarını ziyarete gelen 15 Temmuz gazisi Emre Demir (30), ölü bulundu.
Ankara’da oturan 15 Temmuz Gazisi Emre Demir, Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyündeki evine geldi. Ailesinin Demir’den haber alamayınca, yakınlarına bildirildi. Yakınları eve gittiğinde Emre Demir'i tavanda asılı buldu.
İntihar ettiği üzerinde durulan Demir. yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.
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Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP’un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyüne akrabalarını ziyarete gelen 15 Temmuz gazisi Emre Demir (30), ölü bulundu.