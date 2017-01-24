15 Temmuz gazilerinden Enes Gün: Vuruldum, gözlerim Azrail’i aradı

DARBE girişimi sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Enes Gün, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a iadeyi ziyarette bulundu. Gün, "Kamyonun üzerinde vurulup yere düşünce öldüğümü sandım, gözlerim Azrail’i aradı" dedi.Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz Darbe girişiminin ertesi günü 2'nci Ordu Komutanlığı'nda darbeci askerlerin açtığı ateş ile yaralanan, gördüğü tedavi ile eski sağlığına kavuşan Enes Gün'ü, Yakınca’daki Belediye binasının önünde karşılayıp makamında ağırladı. Hastanede ve evde kendisini ziyaret eden herkese teşekkürlerini sunan Enes Gün, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat bizi asla yalnız bırakmadı. Benim ve ailemin sürekli yakında oldu, kendisine teşekkür etmek amacıyla ziyaret ettim" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları duygulanarak anlatan Enes Gün, darbecilere engel olmak ve ülkesini savunmak amacıyla kurşunların hedefi olduğunu, vatan uğrunda canını vermeye hazır olduğunu ifade ederken, "Ölüme çok yaklaşmıştım, polisleri geçseydim şu anda aranızda olamayabilirdim" dedi."POLİSİ GEÇSEM ŞU ANDA YAŞAMIYOR OLABİLİRDİM"Darbecilere geçit vermemek adına protesto gösterilere katıldığını ifade eden Enes Gün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün televizyondaki konuşmasını dinledikten sonra darbe olacağını anladığını ve sokağa fırladığını belirterek şöyle dedi:"Yoldan geçen taksinin önüne atladım durdurdum. Taksici bana ‘Nereye Gidiyoruz?’ diye sorunca hızlı sür, çarşı çarşıya dedim. Valilik Binası önünde bekledim sonra sabah namazını kıldım, camide çok güzel dualar ediliyordu. Daha sonra bir araçla 2'nci Ordu Komutanlığı'nın önüne gittik. Elimizde hiçbir şey yok. İçeride çatışma olduğunu zannettim, polisi geçmeye çalıştım. Zaten geçsem şu an hayatta değildim, polis de bırakmadı. Orası bayağı kalabalıktı, ağabeyim, kardeşlerim, dayım ve teyzemin çocukları da oradaydı, babam da geriden geliyordu. Polis bizi bırakmayınca bulunduğumuz yere oturarak olayları takip ettik. Bir an silah sesi duydum, içeriye polisi almışlar ateş ettiklerini duydum. 20 saniyede bir silah sesi duyuyorduk. Ben orada bulunan kamyonun üstüne çıktım, oradakiler olayları görmek için kamyonun üstündeydi ama ben daha önceden demirlerin altından yaşananları gördüm. Kamyonun üzerine çıkarak protesto ediyordum, adam karşımızda ateş ediyordu. Ben hayatımda hiç mermi yemedim. Havaya mermi atıyor zannettim. Adam namluyu bana çevirmiş oysa ki. Silahın önündeki deliği bile görüyordum iki kişiydiler uzanmış ateş açıyorlardı. Zaten görüntüleri televizyonlar yayınladı. Adamlar ateş ediyordu. Yanımda ağabeyim vardı o da Şemdinli’de sözleşmeleri Er olarak görev yapıyor onunla birlikte kamyonun üstündeydik. Ateş açılınca herkes yere yattı, kamyonun üstündekiler inmeye başladı sadece ben ve ağabeyim kaldık. Ağabeyim kollarını açıp ‘Beni vur’ diye bağırdı. Birkaç kez ateş açtılar ancak vuramadılar. Demek ki Rabbim ölmesini nasip etmedi.""ÖLDÜM SANDIM, GÖZLERİM AZRAİL’İ ARADI"Gün, vurulduktan sonra çok büyük acı çektiğini ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü:"Ateş açılınca ben de indim. Sonra yeniden kamyonun üzerine çıktım bir kaç kez yine ateş açıldı. Vurulacağımı biliyordum. Vurulmayı bekledim açıkçası. O anki yaşadıklarımı anlatmaya kelimeler yetmez. Vurulduktan sonra yaşadığım acıyı tarif edemem ben böyle bir acıyı hayatımda ilk kez hissettim. Gözlerimi açtım Azrail’i aradım ‘Ölecek kişi ilk başta Azrail’i görür’ diye bir söz var ya işte ben onu yaşadım, fotoğraflarda var zaten gözlerimi havaya diktim öldüm sandım, gücümü kaybetmeye başlayınca Kelime-i Şahadet getirdim, ama ölüm nasip olmadı. Doktorlar ilk müdahaleyi yapıp ilaç verdikleri zaman ‘yaşayacak mıyım, ne olacak?’ diye sordum. Doktor da ‘İnşallah kurtulursun’ dedi. Ben o an hayatta kalmak için kendimi sıkıyorum. Babamı gördüm çok üzüldüm, dayanacak gücüm kalmayınca kendimi bıraktım. Yollar kapalı olunca babamı birini bulup getirmiş, babam üstümde ağlıyordu. Doktorlar o an yapacak bir şey olmadığını düşündüler her halde. Hemen ameliyata aldılar, 26 gün hastanede yattım. Çok büyük acılar yaşadım. Ancak Allah’a 'Bunu benden al'diyecek insan değilim. Allah herkese o anki yaşadığım tadı nasip etsin. Çünkü çok güzel bir şey. Uğrunda yaralandığım, kanımı döktüğüm şey belli ortada zaten. Tersi olsa terörist olarak adlandırılacaktık. Ailece şu veya bu kişi için çıkmadık. Kardeşimi unuttum onu arayamadım aklımda bile değildi. Çok şükür hayattayım, eskisinden daha iyi oldum. Bana göre hayırlı oldu. Cenab-ı Allah’tan şehit olanlara rahmet diliyorum, onların sayesinde nefes aldık. Allah başta Cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden razı olsun."Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesine liderlik yaptığını, onun talimatlarıyla meydanlara çıkan halkın darbeyi engellediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,"Enes Gün gibi yiğit kardeşlerimiz olduğu müddetçe Allah’ın izniyle bu topraklarda özgür ve hür bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Polat, terör örgütlerinin adeta vardiya sistemiyle saldırılarda bulunduğunu ifade ederken, "Tek amaçları halkı korkutmak, sindirmek ve ülkemizi parçalamaktır, ama buna millet olarak asla izin vermeyeceğiz. Bu bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak inşallah" dedi.

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