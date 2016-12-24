15 Temmuz Gazileri Kayseri'deki bombalı saldırının olduğu yerde dua etti

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında İstanbul'da gazi olan 15 kişi, Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısının yapıldığı alana gelerek dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan 15 kişi, Kayseri'ye geldi. Gaziler, geçen hafta Cumartesi günü şehit olan 14 asker için Talas Caddesinde bombalı araçla askerleri taşıyan otobüse yapılan saldırının olduğu alana gitti. Olay yerine karanfiller bırakan gaziler, şehitler için dua etti. 15 Temmuz gazisi Gökhan Çam, "Ben de 2009 yılında Kayseri Komanda Tugayında askerliğimi yapmıştım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Gazi Ertuğrul Bayraktar ise, "15 Temmuz gazileri olarak bugün Kayseri'ye geldik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler idamın gelmesini istiyoruz" ifadelerini kulandı. Gazilerden Yasin Okutan da, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acımız büyük. Bunun için patlamanın yaşandığı yere geldik" dedi.



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