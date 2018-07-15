'15 Temmuz Destanı' Arnavutköy'de anıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Destanı" adlı programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugün 15 Temmuz’un ne tür bir tehlike olduğunu gelecek nesillere aktarmak adına toplandık” dedi.

Arnavutköy Meydan’da gerçekleşen 15 Temmuz Destanı adlı programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve beraberindeki protokol ile binlerce vatandaş katıldı. Program, 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlar için saygı duruşuyla başlayıp İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

“GELECEK NESİLLERE AKTARMAK ADINA TOPLANDIK”

Başkan Ahmet Haşim Baltacı, 15 Temmuz’un bugün yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Bugün hem 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nın açılışını gerçekleştirmek sebebiyle hem de sembol haline gelmesi adına bir organizasyon düzenledik. Burada bugün 15 Temmuz’un ne tür bir tehlike olduğunu gelecek nesillere aktarmak adına toplandık. Geçen sene ilkini yaptığımız bir de bisiklet turu gerçekleştirdik. Buradan yola çıkan 25 bisikletçimiz 6 ilin şehitliklerinden toprakları alarak 15 Temmuz’un sembol ismi Ömer Halisdemir kabrine gittiler. Orada Arnavutköy halkının ve diğer illerin hürmetlerini götürdüler. Bu vesile ile de ülkemize tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Geçen yıl düzenlenen bisiklet turuna katılan bisikletçiler Arnavutköy’deki törene katılarak Başkan Baltacı’dan plaketlerini aldı. 15 Temmuz Destanı’nın anlatıldığı programda son olarak ise 15 Temmuz’da Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde, İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kalkışmayı önlemek adına canını feda eden gazilere de teşekkür plaketi takdim edildi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)