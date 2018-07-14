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15 Temmuz demokrasi şehitleri Ümraniye'de dualarla anıldı

İSTANBUL,() 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 2'nci yıldönümü münasebetiyle Ümraniye'de binlerce vatandaş demokrasi nöbeti için Santral Etkinlik alanında bir araya geldi. Kuran okunması başlayan etkinlikte vatandaşlar ellerinde...

15 Temmuz demokrasi şehitleri Ümraniye'de dualarla anıldı

İSTANBUL,() 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 2'nci yıldönümü münasebetiyle Ümraniye'de binlerce vatandaş demokrasi nöbeti için Santral Etkinlik alanında bir araya geldi. Kuran okunması başlayan etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurarak, demokrasi şehitleri için dualar etti. 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı belgeselin gösterimiyle vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Gösterimin ardından etkinlik, Fatih Çıtlak'ın tasavvuf dinletisi ile sona erdi. 

“HAİN KALKIŞMANIN ZAFERE ULAŞMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
15 Temmuz Demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 15 Temmuz ile ilgili anlatacak çok hatıralarımız var. O geceyi bizzat yaşadık. O geceyi Ümraniye'nin belediye başkanı olarak bizzat yönetmeye çalıştım. Bu bölgedeki hain kalkışmanın zafere ulaşmaması için elimizden geleni yaptık. Ve sabahında zafer milletin zaferi oldu. Ardından zaferler peş peşe geldi" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Gazetici Yazar Av. Sibel Eraslan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, MHP İlçe Başkanı Adnan Çakır, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, meclis üyeleri, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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