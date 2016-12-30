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15 Temmuz darbe girişimine 7 dilde kamu spotu

MERSİN'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu ile 15 Temmuz darbe girişimi 7 dilde anlatılarak, yaşananlar dünya kamuoyu ile paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 15 Temmuz'da vatandaşların halkın...

15 Temmuz darbe girişimine 7 dilde kamu spotu
MERSİN'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu ile 15 Temmuz darbe girişimi 7 dilde anlatılarak, yaşananlar dünya kamuoyu ile paylaşıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 15 Temmuz'da vatandaşların halkın egemenliğini korumak için sergilediği kahramanlıkları anlatan kamu spotu hazırladıklarını söyledi. Mensubu olmakla gurur duyduğu eğitim camiasının 15 Temmuz darbe girişimi konusunda söyleyecek çok sözü olduğunu belirten Koca, kamu spotu ile 7 farklı dilde 15 Temmuz darbe süreci ve yaşananları kamuoyunun bilgisine sunduklarını ve hazırlanan kamu spotunun görsel medya ve kurumun elektronik ağ adresinde yayınlanacağını sözlerine ekledi.
Bu arada Oya Medya'nın yapımcılığını üstlendiği projede Mersin'deki çeşitli okullardan eğitimciler 7 dilde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak kısa konuşmalar yaparken kentin farklı noktalarındaki tarihi mekanlarına da yer verildi.

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