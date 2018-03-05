15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri Davası: Savcı mütalaasında 22 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-15 Temmuz darbe girişiminde Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 22 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Örgüt üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

22 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nın içinde bulunan konferans salonunda yapılan duruşmada 22 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. İzleyicilerin de katıldığı duruşmada, tanıklar dinlendi.

SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 22 sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti. Savcı ayrıca 22 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

DAVA KARAR İÇİN ERTELENDİ

Söz alan 22 sanık da esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre isteyerek tahliyelerini talep etti. 22 sanığa ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 2-3 Nisan'da Silivri'de görülecek.

İDDİANAME

İddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz 2016'da Samandıra Gişeleri'ni kontrol altına almaya çalıştıkları anlatılıyor. İddianamede şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 14 Aralık 2017'de görülen duruşmada, Samandıra Gişeler ve Kartal Köprüsü'nü tutan asker sanıkların, dosyalarının ayırmasına karar verilmişti.