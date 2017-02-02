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1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde yolu kapanan mahallede mahsur kalan 2 hasta, yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi...

1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde yolu kapanan mahallede mahsur kalan 2 hasta, yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi bulduğu Terme İlçesi'nin Ambartepe Mahallesi Tellipınar mevkiinde rahatsızlanan astım hastası 90 yaşındaki Hakkı Yıldız ve kalp hastası 60 yaşındaki Safiye Ergün için sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ambulanslar, yolun kapanması nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Bunun üzerine Terme Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kapanan yol açıldı. Yıldız ve Ergün, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 5 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerindeki 9 hastayı hastanelere ulaştırdıklarını söyledi, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’a teşekkür eden Ambartepe Mahalle Muhtarı Erdal Demir, “Sağolsunlar belediye ekiplerimiz gecelerini gündüzlerine katarak mahallemize ulaştılar. Mahallemizde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

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