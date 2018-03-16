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15'liler ellerine kına yakılarak Çanakkale'ye uğurlandı

TOKAT, () - TOKAT'ın Turhal ilçesinde 15 yaşındaki 47 öğrenci, ellerine kına yakılarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere Çanakkale'ye uğurlandı. Turhal Belediyesi,...

15'liler ellerine kına yakılarak Çanakkale'ye uğurlandı

TOKAT, () - TOKAT'ın Turhal ilçesinde 15 yaşındaki 47 öğrenci, ellerine kına yakılarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere Çanakkale'ye uğurlandı.
Turhal Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü dolayısıyla 'Asım'ın nesli 15'liler Çanakkale yolunda' etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda seçilen 47 öğrenciye dönemin askeri kıyafetleri giydirildi, ellerine kına yakıldı. Programa ilçe protokolü ve öğrenci aileleri de katıldı. Törende konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, şunları söyledi:
"1914 yılında 1'inci Dünya Savaşı başladığında o zaman cepheye giden askerlerimiz 15 yaşındaydı. 'Hey On Beşli' ağıdı, geri dönmeyeceklerini bildiğimiz, cephelere yolcu ettiğimiz askerlerimiz için yakılan ağıttır. Asıl gözyaşlarını içine akıtan, 'Git oğul sen de git. Minareler öksüz, kubbeler Kuransız kalacaksa sen de git' diyen bağrı yanık analarımızın ağıtlarıdır. Yine 15 yaşındaki gençlerimizi uğurluyoruz. Yine ellerine kınalar yakıyoruz ve dualarla yola çıkarıyoruz. Ve oraya gittiklerinde dedelerinin kabri başında 103 yıl önce giden 15'lilerle, 103 yıl sonra giden 15'lileri buluşturuyoruz. Belki biz kabirlerinde başka bir âlemde yaşayan şühedayı görmüyoruz ama inanıyoruz ki onlar bizim çocuklarımızı görüyorlar. Şu an terörle mücadelenin en aktif olduğu bir dönemde, böyle anlamlı bir günde bu asker kıyafetlerini giyip, Çanakkale'ye giderek dedelerine ve yeni nesle şu mesajı veriyorlar: 'Siz kabirlerinizde rahat uyuyun. Siz nasıl canınızı verme pahasına bu toprakları koruyup bize emanet ettiyseniz, biz de gerektiğinde 15 yaşında silahımızı kuşanıp, toprağın kara bağrına düşme pahasına bu toprakları koruma kararlılığındayız.''
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler ailelerin sevgi gösterileri altında otobüsle Çanakkale'ye hareket etti.

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