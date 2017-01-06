Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

15 kınalı kekliği satamadan yakalandı

Abdullah KÖSE/TUZLUCA (Iğdır), () - IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde kınalı keklik satışı yaptığı belirtilen bir kişi polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin elindeki kanat telekleri kesilmiş 15 kekliğe el konulurken, 6 bin 815...

15 kınalı kekliği satamadan yakalandı

Abdullah KÖSE/TUZLUCA (Iğdır), () - IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde kınalı keklik satışı yaptığı belirtilen bir kişi polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin elindeki kanat telekleri kesilmiş 15 kekliğe el konulurken, 6 bin 815 lira da para cezası uygulandı.
Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir kişinin yakaladığı kınalı keklikleri sattığı ihbarı üzerine polis operasyon yaptı. İsmi açıklanmayan şüphelinin bir koli içinde tuttuğu kanat telekleri kesilmiş, uçma yeteneği olmayan 15 kınalı kekliğe el konuldu.  Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kınalı keklikler veteriner kontrolünden geçirildikten sonra uçma yeteneğini kazanmaları için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Kınalı keklikleri satmak isteyen kişiye ise 6 bin 815 lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55