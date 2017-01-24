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15 kiloluk levrekler tezgahta

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde balıkçıların ağına takılan 1 metre boyunda, 15 kilogram ağırlığındaki 3 levrek, tezgahta ilgi gördü. Karadeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına her...

15 kiloluk levrekler tezgahta

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde balıkçıların ağına takılan 1 metre boyunda, 15 kilogram ağırlığındaki 3 levrek, tezgahta ilgi gördü.
Karadeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına her biri 15 kilogram ağırlığında 3 levrek takıldı. 1 metre boyundaki levrekler, ilçedeki balıkçı tezgahında kilosu 50 TL'den satışa çıkarıldı. Balıkçı Mustafa Akdemir, emsallerine göre oldukça büyük olan levrekleri tezgahta görenlerin şaşırdığını söyledi. Akdemir, bazı vatandaşların levreklerle fotoğraf çektirdiğini belirtti. Akdemir, "Levrekler, ilçede kıyı balıkçılarının ağına vurmuş. Her biri 15 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda. Karadenizin en lezzetli balıkları arasındadır levrek. Kilosu 50 lirada satıyoruz" dedi.

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