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15 gün önce askerden gelen genç kazada öldü, babası ağır yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda TIR'ın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ümit Azaklıoğlu öldü, babası Samet Azaklıoğlu ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitiren sürücünün 15 gün önce askerden geldiği...

15 gün önce askerden gelen genç kazada öldü, babası ağır yaralandı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda TIR'ın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ümit Azaklıoğlu öldü, babası Samet Azaklıoğlu ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitiren sürücünün 15 gün önce askerden geldiği öğrenildi.
Kaza, TEM yolunun Körfez ilçesi geçişinde, Ankara yönünde meydana geldi. Bahri Özata yönetimindeki, traktör taşıyan 51 KR 446 plakalı TIR, önünde seyreden Ümit Azaklıoğlu yönetimindeki 34 UJ 0819 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ümit Azaklıoğlu ağır yaralandı. Yan koltukta oturan sürücünün babası Samet Azaklıoğlu çarpmanın şiddetiyle otomobilin kapısının açılması sonucu TEM Otoyolu'ndan yaklaşık 15 metre yükseklikten D-100 Karayolu'na düştü. Kazayı görenler hemen 112 ve polisi arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra, sürücü Ümit Azaklıoğlu Dilovası Devlet Hastanesi'ne, babası Samet Azaklıoğlu ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gün önce Bilecik Jandarma Komutanlığı'ndan terhis olduğu öğrenilen Ümit Azaklıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba Samet Azaklıoğlu'nun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TIR sürücüsü Bahri Özata ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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