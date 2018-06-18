Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

15 dakika yağdı; yollar göle döndü

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() ATAŞEHİR'DE aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksi bozulunca sürücüsü mahsur kaldı. Ataşehir'de...

15 dakika yağdı; yollar göle döndü

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
ATAŞEHİR'DE aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksi bozulunca sürücüsü mahsur kaldı.
Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ataşehir Dereyolu Caddesi yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalışırken, kimi sürücü ise başka güzergaha yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam eden bir taksi yağmur sularıyla doldu. Bozulan aracın sürücüsü Hamit Altun mahsur kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur dindikten sonra su çekilmeye başladı. Aracından inen sürücü kendi imkanlarıyla araçtaki suyu tahliye etmeye çalıştı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325