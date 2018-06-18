15 dakika yağdı; yollar göle döndü

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()

ATAŞEHİR'DE aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksi bozulunca sürücüsü mahsur kaldı.

Ataşehir'de aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ataşehir Dereyolu Caddesi yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şeklide geçmeye çalışırken, kimi sürücü ise başka güzergaha yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam eden bir taksi yağmur sularıyla doldu. Bozulan aracın sürücüsü Hamit Altun mahsur kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur dindikten sonra su çekilmeye başladı. Aracından inen sürücü kendi imkanlarıyla araçtaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI