15 ayda otostopla 7 ülke gezdi

SAMSUNLU Yiğit Can İç (27), 15 aydır otostop çekip, çadır kurarak, gönüllü işlerde çalışıp Güney Amerika kıtasında 7 ülke gezdi. İç'in youtube kanalında gittiği ülkelerde çektiği videolarını 50 bin kişi internet üzerinden takip etmeye başladı.Samsunlu Yiğit Can İç, geçen yıl Nisan ayında otostop çekerek Güney Amerika'da bulunan ülkeleri gezmeye karar verdi. İlk olarak Brezilya'ya giden İç, buradan sırasıyla Paraguay, Uruguay, Arjantin, Şili, Bolivya'ya ulaştı. Şu an ise Peru'da bulunan İç, sonrasında Ekvador, Kolombiya, Orta Amerika ve Meksika'ya gideceğini söyledi. Gezisini, otostop çekerek, çadırda kalarak ve gönüllü olarak işlerde çalışarak geçiren İç, youtube üzerinden açtığı kanalda seyahatinde çektiği videoları paylaşmaya başladı. İç'in seyehat güzergahını youtube kanalı üzerinden 50 bin kişi takip etmeye başladı.'3 AYLIK DİL OKULU YERİNE SEYAHATİ SEÇTİ'Yiğit Can İç, 2010 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Radyo, Tv ve Sinema Bölümü'nü bitirdikten sonra dizi setlerinde iş bulma umuduyla İstanbul’a taşındığını belirterek, "Bir sene boyunca hayatım iş aramak ve bulduğum işlerde tutunamamakla geçti ve en sonunda 'Bu böyle olmayacak gideyim de askerliği bari aradan çıkarayım' dedim ve askere gittim. İçimde yurt dışına gitme isteği hep vardı ama bunu İngiltere'de 3-4 aylık dil okulu olarak düşünüyordum. Çünkü ailem böyle bir şeyi maddi olarak destekleyeceğini söylemişti. Zaten kafamda hep var olan bu düşünce askerden döndüğümde uzun süreli seyahat etme isteği olarak iyice alevlenmişti ve bir arkadaşıma böyle bir şey yapmak istediğimi fakat çok da paramın olmadığını anlattım. O da bana Güney Amerika’da gezen bir arkadaşından bahsetti. Otostop çekiyor, gönüllü olarak çalışıyor, seyahatini daha ekonomik hale getiriyordu. Bu bana dil okulundan daha mantıklı geldi çünkü İngiltere'de 3-4 aylık bir dil okuluna harcayacağım parayla Güney Amerika'da 1,5 seneye yakın gezebilir bir yandan da İspanyolca ve İngilizce öğrenebilirdim. Çünkü geldiğimde İspanyolca hakkında hiçbir fikrim yoktu ve İngilizce'yi de çok az biliyordum" dedi.'YOUTUBE ÜZERİNDEN 50 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR'Şuan hem İspanyolca ve İngilizce'de ciddi ilerleme kaydettiğini ifade eden Yiğit Can İç, "Aileme bu durumdan bahsettim ve olumlu cevap aldım. Bundan sonraki süreçte gönüllü olarak çalışacak bir yer bulmam ve çantamı hazırlayıp Güney Amerika’ya gitmem bir ayımı aldı. Nisan 2017’de Brezilya'dan başladığım yolculuğuma sırasıyla Paraguay, Uruguay, Arjantin, Şili, Bolivya ve şu an bulunduğum ülke olan Peru’ya kadar 15 ayda geldim. Bu süre zarfında yeri geldi otostop çektiğim kamyonu kullandım, yeri geldi elektrik ve su dahi olmayan yerlerde çalıştım, yeri geldi otostopta tanıştığım insanların evinde uyudum, yeri geldi And Dağları'nda bir hafta boyunca yürüdüm, yeri geldi aktif yanardağa tırmandım. Çıktığım günden beri bu tecrübelerimin videosunu çekip youtube kanalımda paylaşıyorum. Bu 15 ay içinde 50 bin kişi youtube üzerinden kanalıma abone olarak yolculuğumu takip etmeye başladı. Bu benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor ve aynı zamanda da seyahat masraflarımın bir kısmını karşılamama yardımcı oluyor. Bundan sonrası için önümde Ekvador, Kolombiya, Orta Amerika ve Meksika var" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI