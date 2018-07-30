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14 yıl sonra böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 14 yıldır organ nakli bekleyen Eyüp Öztürk'e (41) beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği nakledildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakli sonrası sağlığına...

14 yıl sonra böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 14 yıldır organ nakli bekleyen Eyüp Öztürk'e (41) beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği nakledildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek nakli sonrası sağlığına kavuşan Öztürk, nakli gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.
Yapılan böbrek nakli operasyonu hakkında bilgi veren ERÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Aanabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Hastaneleri Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, “Mersin’de trafik kazası geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın organlarını yakınları bağışladı. Bağış yapılan organlardan böbrek bize getirildi ve 14 yıldır nakil bekleyen hastaya hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen operasyonla nakledildi. Nakil yaptığımız hastanın durumu gayet iyi. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilecek ve normal hayatına dönecek” dedi.
Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye’de 30 bine yakın organ bağışı bekleyen hastanın mevcut olduğuna dikkat çekti ve bunun ancak 3 binine nakil yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, “Türkiye’de organ bağışı Avrupa’ya oranla çok az ve bağış olmadığından dolayı birçok hastamızı kaybediyoruz. Örnek vermek gerekirse sadece hastanemizde 500’e yakın hasta böbrek nakli bekliyor. Beyin ölümlü hastalardan bağış oldukça yetersiz. Vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda bilinçlenmesi gerekir. Özellikle beyin ölümlü hastaların organları bağışlanmalı ve yaşamak için organ bağışı bekleyen çok sayıda hastaya umut olunmalıdır” dedi.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde yaşayan ve 14 yıldır böbrek nakli beklerken Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli operasyonu ile sağlığına kavuşan Eyüp Öztürk, hem kendisine böbrek nakli yapan doktorlara, hem de böbreği bağışlanan kişinin yakınlarına teşekkür etti.

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