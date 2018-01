14 yıl önceki cinayetin fali bulundu; 'Eşim mezarında rahat uyuyacak' dedi

KONYA'da tavşanla niyetçilik yaparken kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen Çetin Kalaycı'nın katili, 14 yıl sonra ortaya çıkartıldı. Geç de olsa adaletin yerini bulduğu belirten Çetin Kalaycı'nın eşi Hülya Kalaycı, 3 çocuğunu zor şartlarda büyüttüğü belirtti. Hülya Kalaycı, ''Ben 3 çocuğumu çorap, kalem, Kuran-ı Kerim satarak, onlara babalarının fotoğraflarını göstererek büyüttüm. 14 yıl önceki acım tazelendi ancak adalet yerini buldu. Eşim mezarında rahat uyuyacak" dedi. Kalaycı'nın cinayet şüphelisi Şahin Berber çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan bir caminin önünde kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın (27) , faili meçhul olarak kapatılan dosyasını 3 ay önce yeniden açtı.

AYNI TÜR TABANCAYLA İŞLENEN OLAYLAR İNCELENDİ

Polis, o yıllarda aynı tür silahlarla işlenen suçları tek tek incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu, Kalaycı'dan 10 ay sonra, aynı tür tabancayla Mevlüt Berber'in (56) öldürüldüğü tespit edildi. Mevlüt Berber'in, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan kaydı bulunan oğlu Şahin Berber (31) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şahin Berber'in de 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu saptandı. O dönem Antalya'da yaşayan Şahin Berber'in, Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden önce Konya'ya ailesinin yanına geldiği, cinayetten bir gün sonra da Antalya'ya döndüğü ortaya çıktı.

ÇEKTİĞİ NİYETLER BOŞ ÇIKTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bu durumdan şüphelenen polis, çalışmasını Şahin Berber, üzerinde yoğunlaştırdı ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu kullanıp, sattığını belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen çarşamba günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda, Şahin Berber’i, merkez Meram ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgusunda Çetin Kalaycı'nı öldürdüğünü itiraf eden Berber, ifadesinde, ''Niyetçiden dilek çektim. Açtığım kartlar boş çıktı. Sinirlendim birkaç tane daha çektim. Çetin Kalaycı buna izin vermedi. Tartıştık, bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 kez ateş ettim. Olay yerinden kaçarak eve gittim. Bir gün sonra çaldığım motosikletle Antalya'ya kaçtım'' dedi.

10 AY SONRA DÖNÜP BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Çetin Kalaycı'yı öldürdükten 10 ay sonra tekrar Konya'ya döndüğünü ve babası Mevlüt Kalaycı'nın, depoya sakladığı tabancayı bulup kendisini polise ihbar edeceğini söylediğini ileri süren Şahin Berber, ''Babam depoda bulunan tabancayı bulmuş. 'Senden bıktım, polise ihbar edeceğim' dedi. Bende başka bir kurusıkıdan bozma tabancayla babamı vurarak öldürdüm" ifadelerini kullandı. Şahin Berber, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABALARININ FOTOĞRAFLARIYLA BÜYÜDÜLER

3 çocuğunu zorluklar içerisinde çorap, Kuran-ı Kerim satarak büyüttüğünü anlatan Hülya Kalaycı (39), şunları söyledi:

"O gün eşimin rahatsızlandığını söylediler. Hemen hastaneye gittim. Eşimin vurulduğunu öğrendim. Ondan sonra katil bulunamadı. 14 yıldan sonra katil bulundu. 14 yıl içerisinde çok acı yaşadık, üzüldük. Çocuklarımı babalarının fotoğraflarıyla büyüttüm. Mezarına götürüp bu sizin babanız diyordum. Ben kendim çorap, Kuran-ı Kerim satarak geçimimi temin ettim. Eşim sağ olsaydı belki bu kadar acıları ve sıkıntıları yaşamazdık. Büyük oğlum da trafik kazasında hayatını kaybetti. Babası hayatını kaybetmesiydi belki oğlum da hayatta olurdu. Her türlü maddi ve manevi sıkıntıyı yaşadık. Sahip çıkanımız olmadı. Yalnızız diye çok sıkıntı yaşadık. Her acıyı gördük.''

Geç de olsa adaletin yerini bulduğunu ifade eden Kalaycı, ''Katilin bulunmasına hem çok sevindim, hem de 14 yıl önceki acıyı yeniden yaşadım. 14 yıl bir ömür demek. İlahi adalet yerini buldu. Çok şükür yakalanıp, tutuklandı. O da cezasını çeksin. Polisimizden Allah razı olsun.'' dedi.

BABASIZ OLUNCA SAHİPSİZ GİBİSİN

Babası öldüğünde 6 aylık bir bebek olan Yusuf Can Kalaycı (14), " 14 yıl babasız yaşadım. Babasızlığı yaşadım. Babam olsaydı bu durumlar olmazdı. Babasızlığı çektik. Haberlerde babamın fotoğraflarını gördük. Görünce şok olduk. Babasızlık zor bir şey. Sahipsiz gibisin. Baban olsa mesela her istediğini yapabilir" diye konuştu. Çetin Kalaycı'nın annesi Ayşe Kalaycı (63) ise "Beni 14 yıl boyunca oğulsuz bıraktı. Bana çok acılar çektirdiler. İnşallah en büyük cezayı alır" dedi.

Çetin Kalaycı'nın kız kardeşi Gülan Kalaycı, "14 yıl sonra adalet yerini buldu. Ağabeyim mezarında rahat uyuyacak. Katili gerekli cezayı alsın" dedi. Hülya Kalaycı kızının da evli olduğunu belirtti.



