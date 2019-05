14 yıl boyunca anne olmayı istedi, ilk defa Anneler Günü’nü kutladı

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () - SENELERCE anne olmayı bekleyen ve en sonunda tüp bebek tedavi yöntemleri ile anne olan yaklaşık 20 kadın, ilk defa Anneler Günü’nü kutladı. Tüp bebek tedavisi ile 12 kere anne olmayı denediğini anlatan Sibel Aycibin, “Çok zor bir süreçti. Beş sene boyunca sorunumu hiç bilmedim ve çocuğumun olmasını bekledim. Tüp bebekle 14 yıl sonra anne oldum” dedi.

Emsey Hospital Kadınlar Kulübü, Anneler Günü için bir etkinlik düzenledi. Tüp Bebek ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nesrin Baştuğ’un tedavi yöntemleri ile hamile kalan ve çocuğunu kucağına alan anneler, bu özel günde ilk defa Anneler Günü’nü kutladı. Programa, daha önce anne olan ve çocuklarını büyüten birçok aile de katıldı.

“BİZE İLK GELDİKLERİNDE GÜLMEYİ UNUTMUŞ OLUYORLAR”

Anneler Günü sebebiyle hastaları ve çocuklarıyla bir araya gelen Tüp Bebek ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nesrin Baştuğ, “Bugün hastalarımız ilk Anneler Günü’nü kutluyor. Bu heyecanlı günde onlarla birlikte olmak ve heyecanlarını paylaşmak istedik. Bu tarifi imkansız bir durum. Hasta bize ilk geldiğinde gülmeyi unutmuş oluyor. Fakat gebe olduklarını duyduklarında ve ardından bebeklerini kucaklarına aldıklarında yüz ifadeleri ve mutlulukları tamamen fark ediliyor” dedi.

Tıpta kişiye özel tedavi uygulamanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Baştuğ, “Hastalar, geldiklerinde çok stresli oluyor. Onlarla konuşmak, gebe olabileceklerine inandırmak ya da kendi durumları ile ilgili olumsuzlukları bertaraf edip daha pozitif düşünmelerini sağlamak sürecin de olumlu ilerlemesine katkı sağlıyor. Öncelikle psikolojik olarak rahatlamaları çok önemli. Tabi ki hastane olarak yeni teknikleri de takip ediyoruz ve gereken kişiye özel tedavi uyguluyoruz” diye konuştu.

12 KERE TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ DENEDİ

“Çok şükür anne oldum” diyen Sibel Aycibin (33), hikayesini şöyle anlattı:

“Çok zor bir süreçti. Tüp bebekle 14 yıl sonra anne oldum. Nesrin Hanımın önerileri ve teşvikiyle çok güzel ve rahat bir süreç geçirdim. Beş sene boyunca sorunumu hiç bilmedim ve çocuğumun olmasını bekledim. Bir kaç kez farklı yerlere başvurdum ama başarılı olamadım. 12 kere tüp bebek denedim. Beş sene sonra da Nesrin Hanıma başvurdum. İlk denememizde olmadı, ikincisinde hamile kaldım ama beş ay sonra erken doğumla sonlandı. Birkaç sene sonra tekrar denedik yine olmadı. Ve ikinci denemede gebe kaldım.”

Zahide Mina adını verdiği kızının erken doğduğunu belirten Aycibin, “Kızım 27 haftalıkken doğdu. Burada üç aya yakın yoğun bakımda kaldı. Her gün gidip geldim, sonucunu da aldık çok şükür. Kimse yılmasın. Ben hiç yılmadım, ümidi hiç kesmedim. Babası da çok mutlu. O babasına, babası da ona çok aşık. Onu gördüğü zaman beni unutuyor” dedi.

“OĞLUM 13 SENELİK MUCİZEM”

Oğlu Çağan Aras’ı kucağına aldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren anne Hülya Çuhadaroğlu (38), “İlk Anneler Günü hediyem diyebilirim. Oğlum benim 13 senelik mucizem. Gezmediğim doktor kalmamıştı. Her seferinde kapılar suratıma kapandı, ‘senin çocuğun olmayacak’ dediler. Rahmetli kayınpederim burada tedavi görüyordu. Geldim ve Nesrin hocayla tanıştım. Nesrin hocanın önerdiği ilaçları ve tedavi uyguladık. Ben de dediklerini harfiyen yaptım ve bir mucize olarak yavruma kavuştum” diye konuştu.

“ANNE OLAMAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEDİM”

4 yıldır anne olmayı bekleyen Sema Saduç (30), “Çok zor bir süreç geçirdik sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Ben kendimi bildim bileli, hayalim hep anne olabilmekti ve anne olamayacağımı hiç düşünmüyordum. Sabır çok önemli, dualarımız kabul oldu. Bir kere tüp bebek bir kere de normal yolla denedik ama çocuğumuz olmadı. Anneler Günü'nü kutlayanları görürdüm, içimde hep bir ukte kalırdı. Her Anneler Günü’nde ağladığımı bilirim. Şimdi ise yaşıyorum. Bebeğim her ne kadar kutlayamasa da onun benim olduğunu bilmek her şeye değer” dedi. Eşi Hamit Saduç ise, “Baba olmanın ne demek olduğunu evladını kucağına alınca anlıyorsun, güzel bir duygu” diye konuştu.

