14'üncü Kırmızı Ödülleri sahiplerini buldu

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL, () REKLAM sektörünün en yaratıcı ajanslarının ödüllendirildiği, reklam verenlerin başarılarının belgelendiği "Kırmızı Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen törende 62 kategoride ödül dağıtıldı.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dün akşam yapılan törene, basın ve reklam dünyasının önde gelen isimleri ile reklamverenler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Hürriyet Gazetesi CEO’su Çağlar Göğüş “Yeni kategoriler ve dijital atılımlarıyla birlikte Kırmızı Ödülleri bugün sadece yazılı basında yayınlanan değil, tüm yaratıcı reklam işlerini kucaklayan bir içeriğe dönüştü. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150’den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı’ya bu yıl ilk kez basılmamış işler de başvurabildi. Bu yıl Kırmızı’ya çok yoğun ilgi gösterildi ve rekor katılım oldu. Biz Hürriyet Ailesi olarak 14 yıldır bu geleneği sürdürdüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Yaratıcılığı destekleme yolunda bizimle birlikte olan ve bu töreni varlıklarıyla renklendiren sponsorlarımız Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO’ya ayrıca katılan tüm ajans ve tasarımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından, başkanlığını PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder’in yaptığı, 64 kişilik jürinin 3 ayrı değerlendirme süreci sonunda kazananların belirlendiği ödüller takdim edildi. Kırmızı Basın, Kırmızı Bölge, Kırmızı Dijital, Kırmızı Kampanya ve Kırmızı Zanaat ana kategorilerinde 62 yaratıcılık ödülü verilirken, başvuru yapan 61 işe de Başarı Ödülü dağıtıldı.
Ödül töreninin merakla beklenen sonuçları arasında sektörü en heyecanlandıran sonuçlar olan Kırmızı Ödülleri’nde Tribal Worldwide İstanbul tarafından Borusan Otomotiv için hazırlanan ‘Önünüze Bakarken Arkanızı da Görün’ başlıklı reklamla Kıpkırmızı, Kırmızı Bölge Ödülleri’nde ise Ideart, Tukaş ‘Eğlenceye Sos Kat’ reklamıyla Kıpkırmızı Bölge ödülünü aldı. Kırmızı Dijital’de ise Kıpkırmızı ödülü, Unilever / Axe Black Night için hazırladığı One Song Stand başlıklı online kampanya ile Manajans Thompson’a gitti. Kırmızı Zanaat kategorisinde birincilik ClubSporium için reklam çalışması hazırlayan Rafineri Reklamcılık’ın oldu. Kıpkırmızı ödüllerini sahiplerine Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksoy ve Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş takdim etti.
BASILMAMIŞ İŞLER DE KIRMIZI ÖDÜLÜ SAHİBİ OLDU
Kırmızı bu yıl önemli bir yeniliğe ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar bine yakın marka/ajans ve 11 binden fazla reklamın yarıştığı, 150’den fazla pazarlama iletişimi profesyonelinin jürilerinde görev üstlendiği Kırmızı’da bu yıl ilk kez basılmamış işler de ödül Kırmızı Kampanya kategorisi ile ödül sahibi oldu. Kırmızı Kampanya’da yarışan reklam işleri, basında yayınlanmış olma sınırlaması dışına çıktı ve sınırlama olmaksızın televizyon, açık hava, radyo, gazete, dergi, sinema, dijital gibi ana akım ya da alternatif en az 3 mecrada kullanılan yaratıcı işler bu kategori altında ödül aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve yarışmanın en büyük yeniliği olarak basılmamış işleri de bu heyecana ortak eden Kırmızı Kampanya kategorisinde büyük ödül İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) için ‘Kaldır Kafanı’ isimli çalışmasıyla Tribal Worldwide İstanbul’un oldu.
GENÇ KIRMIZI ÖDÜLLERİ'Nİ AKADEMİSYENLER BELİRLEDİ
Kırmızı Ödülleri’nin bir vazgeçilmezi olan ve sektöre yetenekli gençler kazandırmayı amaç edinen Genç Kırmızı’ya ilgi de bu yıl yoğun oldu. Genç Kırmızı’ya 38 üniversiteden 51 fakülte ve 573 öğrencinin yer aldığı 260 ekip katıldı. Doğan Kitap sponsorluğundaki Genç Kırmızı Ödülleri’ni akademisyenler jürisi değerlendirdi ve 36 iş finale kaldı. Finale giren işler Kırmızı Zanaat ödülleri jürisinde değerlendirilerek ilk 5 belirlendi. Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı ile Işık Üniversitesi birinci oldu. Hacettepe Üniversitesi; ‘Kötünün Sınırı’ başlıklı çalışmayla ikinci, Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin ile üçüncülüğü aldı.
İLK DEFA BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU İLE İŞBİRLİĞİ
Her yıl farklı bir içerikle açıklanan brief konusuna göre hazırlanan reklamların katılıp yarıştıkları Hürriyet Özel Ödülü’nde jüri, Titrifikir’i birincilik ödülüne layık gördü. Hürriyet Özel Ödülü bu yıl ilk defa bir sivil toplum kuruluşu, ODFED iş birliği ile oluşturdu. “Türkiye’de Otizm” konulu yarışmada Titrifikir ekibinin yaptığı çalışma birinci, Lokal’in çalışması ikinci oldu. Kategoride Murat Akkan da üçüncülüğe layık görüldü.
14'ÜNCÜ KIRMIZI ÖDÜLLERİ
Reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının, öğrencilerin ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödüllerine bu yıl 922 başvuruyla rekor bir katılım gerçekleşti. Yarışma kapsamında en çok başvuru, 329 işle Kırmızı Ödülleri Basın kategorisine oldu. Bunu 241 başvuruyla Kırmızı Dijital izledi. Kırmızı Bölge de 3. sırada yer alarak 199 başvuru aldı. 14. Kırmızı Ödül töreni; Doğan Kitap, Pronto Tour ve Sinpaş GYO sponsorluğunda düzenlendi. Kırmızı Ödüllerini kazananlar şu isimler oldu:
KIRMIZI TECRÜBE ÖDÜLÜ
Atilla Aksoy
KIRMIZI BASIN
Kıpkırmızı
TBWA İstanbul
BORUSAN OTOMOTİV
Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı
TBWA İstanbul
IKEA
Basında Hızlı Tüketim Ürünü
Publicis Yorum Tanıtım Basım ve Yayın Hizmetleri AŞ.
Nescafe
Hizmet
Tribal Worldwide İstanbul
Türkiye İş Bankası
TBWA İstanbul
123RF
Basında En İyi Kültür, Sanat ve Eğlence Reklamı
Y&R Reklamevi
Baba Radyo
Basında En İyiler Diğer Kategorisi
TBWA İstanbul
BORUSAN OTOMOTİV
Basında En İyi Kurumsal İmaj Reklamı
Tribal Worldwide İstanbul
Türkiye İş Bankası
Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması
TBWA İstanbul
123RF
Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam
TBWA İstanbul
Haytap- Hayvan Hakları Federasyonu
Jüri Özel Ödülü
Kaf
Adana Dost Eller
KIRMIZI BÖLGE
Kıpkırmızı
IDEART/İzmir
TUKAŞ
Basında En İyi Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı
IDEART/İzmir
BIANCHI BİSİKLET
Basında Hızlı Tüketim Ürünü
IDEART/İzmir
TUKAŞ
Hizmet
Mandal Ajans/İzmir
Saysen Anaokulları
Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması
Reklam Merkezi/İzmir
Egemedya
Basında En İyi Gündem Bağlantılı Reklam
Reklam Merkezi/İzmir
Reklam Merkezi
Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam
Kaf/Ankara
Adana Dost Eller
Jüri Özel Ödülü
SVStudios İletişim Danışmanlığı Ankara
ANKAMall AVM
KIRMIZI ZANAAT
Kıpkırmızı
Rafineri Reklamcılık
ClubSporium
Tipografi Kullanımı
Lokal
Groupama Sigorta A.Ş.
Sanat Yönetimi
TBWA İstanbul
BORUSAN OTOMOTİV
İllüstrasyon
Rafineri Reklamcılık
ClubSporium
Reklam Fotoğfrafı
TBWA İstanbul
IKEA
KIRMIZI DİJİTAL
Kıpkırmızı
Manajans /Thompson
Unilever / Axe Black Night
En İyi Site
Agency Look
MSA
Tribal Worldwide İstanbul
UNILEVER
Online Reklam Filmi
Rafineri Reklamcılık
Yapı Kredi
Viral Video
Pure New Media
Allianz Global Assistance
En İyi Sosyal Medya İletişimi
Tribal Worldwide İstanbul
Vodafone Türkiye
En İyi Gerçek Zamanlı Dijital İletişim
4129Grey
Netflix
En İyi Dijital Reklam
People Initiative
LC Waikiki
En İyi Dijital Mecra Kullanımı
Mediacom
Volkswagen
En İyi Açık Hava veya Etkinlik Bağlantılı Dijital İletişim
Mindshare Medya Hizmetleri
Unilever
En İyi Veriye Dayalı Yaratıcılık
Manajans /Thompson
Unilever / Axe Black Night
En İyi İnovatif Teknoloji Çözümü
Mindshare Medya Hizmetleri
Unilever
Markalı İçerik (Native)
Brand The Bliss
Overteam
En İyi Mobil Reklam (Banner, vb.)
Pure New Media
Opet Petrolcülük A.Ş.
En İyi Mobil Site
Wanda Digital
Unilever
En İyi Mobil Uygulama (Mobile Application)
Monitise
Doğuş Müşteri Sistemleri
En İyi Sosyal Sorumluluk İletişimi
TBWA İstanbul
Hayata Destek
TBWA İstanbul
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
En İyi Dijital Sponsorluk İletişimi
Tribal Worldwide İstanbul
Vodafone Türkiye
Jüri Özel Ödülü
4129 Grey
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
KIRMIZI KAMPANYA
Kıpkırmızı
TBWA İstanbul
IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
Finans
TBWA İstanbul
AKBANK
Perakende
Medina Turgul DDB
Metro Toptancı Market
Bilgi Teknolojisi İletişim Ürünü
Tribal Worldwide İstanbul
Vodafone Türkiye
Otomotiv,Yan Sanayi ve Aksesuar
Medina Turgul DDB
Doğuş Otomotiv - Volkswagen
Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü
Manajans /Thompson
Unilever / Rexona
Kültür,Sanat ve Eğlence
TBWA İstanbul
IKSV - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
Diğer
TBWA İstanbul
Vodafone Türkiye
Sosyal Sorumluluk
PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
FIAT
HÜRRİYET ÖZEL ÖDÜLÜ
1- Canan Ayvacı, Melih Mermutlu, Özgür Akpınar, Ece Dereli, Ömer Ceran, Tolga Tunçel, Ahmet Söğütlüoğlu, Alper Çetik, Kerem Sabuncu
Titrifikir
2- Elvin Tür, Rahman Yıldız
LOKAL
3- Murat Akkan
HÜRRİYET GENÇ KIRMIZI
1- Kinyas ve Kayra Kitap Kapağı Tasarımı
Işık Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi
Selçuk Öziş
Cemre Elif Yardımcı - Fatih Erol
2- Kötünün sınırı
Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi
KAZIM DİRİK
Murtaza Yaman - Yunus Emre Keleş
3- Hiçliğin İçinde Bedensiz Bir Zihin
Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi
KAZIM DİRİK
Seda Alak - Övgü Deveci
CANLI KIRMIZI
1- KREACTİF MEDYA
Metehan Erdem - Oktay Aydın
2- HAPPY PEOPLE
Murat Şentürk - Caner Tuncel
3- MEDYAPARK
Aysun Alemdaroğlu - Emel Nerkiz
(FOTOĞRAF)