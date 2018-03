14'üncü Kadir Has Üstün Başarı Ödülü Prof. Dr. Şevket Pamuk’a verildi

BU yıl 14'üncüsü verilen Kadir Has “Üstün Başarı Ödülü”, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi çalışmalarında yeni bulgular ortaya koyması ve her iki alanda yürüttüğü karşılaştırmalı çalışmalarla ekol oluşturması nedeniyle Prof. Dr. Şevket Pamuk’a; “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” ise Osmanlı tarih yazınına getirdiği çığır açıcı katkılar nedeniyle Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’a verildi.

Kadir Has Üniversitesi tarafından, üniversitenin kurucusu işadamı Kadir Has’ın ismini yaşatmak amacıyla her yıl verilen Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu. Kadir Has Ödülleri’nin bu yılki konusu “Osmanlı’yı Anlamak / Araştırmak: Sosyal ve Ekonomik Tarih Çalışmaları” olarak belirlenmişti.

Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi çalışmalarında yeni bulgular ortaya koyması; her iki alanın verilerini analitik yaklaşımla ele alan çığır açıcı ve öncü çalışmalarıyla uluslararası alanda kabul görmesi; makro kriterlerden yola çıkarak ortaya koyduğu dünya ölçeğindeki karşılaştırmalı çalışmaları ile ekol oluşturması ve aldığı saygın görevler, ödüllerle Türkiye’nin uluslararası alandaki tanınırlığına yaptığı katkılar göz önünde bulundurularak, Değerlendirme Kurulu tarafından “Üstün Başarı Ödülü”ne layık görülen isim Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk oldu.

Değerlendirme Kurulu, “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”nün ise oybirliğiyle 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan'a verilmesini kararlaştırdı. Kurul bu kararı, Doç. Dr. Gürkan'ın arşiv belgelerini kullanarak ufuk açıcı ve derinlikli çözümlemeler getiren çalışmaları, Osmanlı sosyal tarihini Avrupa ve Akdeniz tarihi çerçevelerinde incelemeyi mümkün kılan yaklaşımı; Yeniçağ Akdenizi’nde Osmanlı, Venedik ve İspanya coğrafyalarını sosyo-ekonomik temalar üzerinden karşılaştırmalı şekilde inceleyerek Osmanlı tarih yazınına getirdiği çığır açıcı katkıları nedeniyle aldı.

"KADİR HAS ÖDÜLLERİ HER GEÇEN GÜN DAHA DEĞERLİ HALE GELİYOR"

Törende konuşan Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, "Kadir Bey'in tüm hayatı boyunca uğraştığı, en önem verdiği şey bilime, insanlığa ve eğitime verdiği hizmetti. Dolayısıyla her geçen gün Kadir Has Ödülleri daha iyi bilinen, tanınan ve değerli ödüller olarak sahiplerini buluyor. Kadir Has Ödülleri 2003 yılından beri veriliyor. Kurucumuz merhum Kadir Has hayattayken, bilime ve bilim insanlarına verdiği önemi, bizzat başlattığı bu ödülleri gelenekselleştirerek göstermişti. Kadir Has Ödülleri topluma katkı sunan sayısız eğitim, kültür, sağlık ve spor projesini hayata geçiren kurucumuzun bu duyarlılığını yansıtan seçkin bilim ödülleri olarak 14 yıldır verilmeye devam ediyor. Bu yıl Kadir Has “Üstün Başarı Ödülü”, bu alanda yaptığı uluslararası düzeydeki büyük katkılar göz önünde tutularak Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şevket Pamuk’a verilmiştir. Kendisini gönülden tebrik ediyorum. 14’üncü Kadir Has Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’nün sahibi de Değerlendirme Kurulu’nun oylarıyla, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’a verilmiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

"ÜNİVERSİTEMİZ BİR PIRLANTAYA DÖNÜŞÜYOR"

Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has ise, " Bireyler geride bıraktıkları büyük eserlerle isimlerini ölümsüzleştirebilirler. Bu eserler ayakta kaldıkları sürece sahiplerini yaşatırlar. Kadir Has Üniversitesi de, Türkiye’nin en çok tanınan bilinen ve sevilen hayırseveri merhum Kadir Has’ın yarattığı ve 11 yıl önce aramızdan ayrılırken ardında bıraktığı en özel eseri olmuştur. Kadir Bey vefatından önce her zaman birçok hayır işi yaptığını Kadir Has Üniversitesi'ni kurarak ise bu hayır işlerini taçlandırdığını söylerdi. Üniversite kurulalı 21 yıl oldu. Kadir Has Üniversitesi aradan geçen zaman içinde gelişti, büyüdü. Kurucusunun hayallerinde şekillenen mükemmel tablonun ortasında parlayan gerçek bir pırlantaya dönüştü" dedi.

"TESLİM ALDIĞIMIZ BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni görevi nedeniyle oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Bugün iç içe geçmiş çok özel duyguları yaşıyorum. Hüzünlüyüm; çünkü Kadir Has Beyefendiyi vefatının 11’inci yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Övünçlüyüm; çünkü Kadir Has Üniversitesi’nin rektörü olarak ilk konuşmamı böylesine önemli bir şahsiyet için yapıyorum. Sevgili Kadir Has, rahat uyuyun. Bugün Prof. Dr. Mustafa Aydın’dan teslim alacağımız bayrak ile bizlere yazdığınız mektupta tanımladığınız mükemmeli bulabilmek için girdiğimiz bu yolda koşarak ilerleyeceğiz. Bugün verdiğimiz ödül Osmanlı teması ve onun ekonomik tarihi üzerine. Ödülü alan iki ismi de kutluyorum. Bundan sonra da üniversite olarak bilim, tarih, sanat alanında emek veren arkadaşlarımıza ödül vermeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Şevket Pamuk ve Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’a ödüllerini Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz tarafından ödülleri takdim edildi.

"TARİHİN KALİTESİ KORUNMALI"

Törende "Üstün Başarı Ödülü" alan Prof. Dr. Şevket Pamuk, " Ödülün tarih alanında verilmesinden oldukça memnuniyet duydum. Biz tam farkında olmasak bile tarif günümüzü etkiliyor ve belirliyor. Osmanlı'yı ve günümüz toplumu üzerindeki mirasını anlamak açısından bu konu çok önemli" dedi. “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”nü alan Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan ise, "Çalışmalarımda Osmanlı tarihini Akdeniz ve Avrupa tarihinin paradigmaları içinde incelemeye çalıştım. Bu anlamda bu ödülün Türkiye'nin dünyaya açılması anlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecek vadeden bilim insanı ödülü aldığım için de çok mutluyum. Bu güveni boş çıkarmamaya çalışacağım. İlerde de çalışmalarıma devam edeceğim. Tarih çok popüler oldu ama akademik tarafı da çok önemli. Popüler oldukça kalitesini de korumalı. Bu nedenle bu tip ödülün bu sene tarihçilere verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

