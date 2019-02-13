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14 Şubat nedeniyle nikah sayısı 4 katına çıktı

İSTANBUL, () -  SEVGİLİLER Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftler nedeniyle Bağcılar Belediyesi Nikâh Salonu’nda nikah kıyma işlemleri dört katına çıktı. Sabah saat 09.30’da başlayacak olan nikâh kıyma işlemi 16.30’a kadar...

14 Şubat nedeniyle nikah sayısı 4 katına çıktı

İSTANBUL, () -  SEVGİLİLER Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftler nedeniyle Bağcılar Belediyesi Nikâh Salonu’nda nikah kıyma işlemleri dört katına çıktı. Sabah saat 09.30’da başlayacak olan nikâh kıyma işlemi 16.30’a kadar sürecek ve nikah memurları beş dakikada bir nikah kıyılacak. 

Bağcılar’da evlilik hazırlığı yapan çiftler, nikahlarını unutulmaz hale getirmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tercih etti. Yaşanan bu hareketlilik nikah salonunda yoğunluğun artmasına sebep oldu. Bağcılar’da günlük ortalama 12 nikah kıyılırken Sevgililer Günü için bu sayı dört kat artarak 47'ye ulaştı. Sabah saat 09.30’da başlayacak olan nikâh kıyma işlemi 16.30’a kadar sürecek ve nikah memurları beş dakikada bir nikah kıyılacağı belirtildi.

“BÜTÜN ÇİFTLERİMİZE BİR ÖMÜR MUTLULUKLAR DİLİYORUM”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah kıyacak çiftlere bir ömür mutluluklar dileyerek, "14 Şubat olması sebebiyle de gençlerimiz böyle özel ve anlamlı bir günde nikah kıymak istiyorlar. Bu yüzden nikah dairelerimizde de yoğunluk yaşanıyor. Toplumun temel taşı olan aileyi oluşturacak olan bütün çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi.

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