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14 Şubat'a özel platformda ilk fotoğraf başkan ve eşinden

YALOVA Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan kalp şekilli platform, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlandı. Platformda ilk fotoğrafı Başkan Salman ve eşi çektirdi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman,...

14 Şubat'a özel platformda ilk fotoğraf başkan ve eşinden
YALOVA Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan kalp şekilli platform, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlandı. Platformda ilk fotoğrafı Başkan Salman ve eşi çektirdi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Akdeniz Salman ile birlikte kalpli platformda poz vererek ilk hatıra fotoğrafını çektirdi. Kalpli platform ile ilgili konuşan Başkan Salman, "Kentine ve eşine aşık bir belediye başkanı olarak özel günler için hazırladığımız kalp motifli platformumuzu 14 Şubat Sevgililer Günü için hazır hale getirdik. ‘Ne yaparsan yap aşk ile yapacaksın’ diyerek kentimizdeki çalışmalarımızı bu şekilde şekillendiriyoruz. Birbirini seven kalplerde hatıra fotoğrafı çektirme alanı olarak oluşturduğumuz platforma, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz. Ben şimdiden hemşehrilerimin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü tebrik ediyor, sevgiyle buluşan kalpleri platformumuzda fotoğraf çekilmeye bekliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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