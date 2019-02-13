Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

14 Şubat'a özel altın işlemeli gelinlik

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta moda tasarımcısı Yelda Şuheda Koru (37), '14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel altın işlemeli kırmızı gelinlik yaptı.  Sivas'ta yaşayan ve 9 yıldır moda tasarımcılığı yapan Yelda Şuheda Koru,...

14 Şubat'a özel altın işlemeli gelinlik

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta moda tasarımcısı Yelda Şuheda Koru (37), '14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel altın işlemeli kırmızı gelinlik yaptı. 
Sivas'ta yaşayan ve 9 yıldır moda tasarımcılığı yapan Yelda Şuheda Koru, 'Sevgililer Günü'ne özel gelinlik hazırladı. Tamamen kırmızı renk kumaştan tasarlanan gelinliğin göğüs ve etek kısmını altın işleme ile süsleyen Koru, bir ayda yaptığı gelinliği 100 bin liradan satışa çıkardı. Manken Zehra Demirtaş'ın giydiği gelinliğin tanıtımını yapan Koru, çok fazla beğeni alan özel tasarım gelinliği açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi. Koru, "Sevgililer gününe özel tasarladığım kırmızı gelinliğin üzerini altın işlemeler bulunan kristal taşlarla süsledik. Gelinliğimiz çok beğenildi, herkes tarafından ilgi gördü. Biz de mankenimize giydirerek tanıtımını yapmak istedik. Gelinliğin hazırlanması yaklaşık bir ay sürdü. İşlemeler altından yapıldığı için epey zamanımızı aldı. Fiyatını 100 bin lira olarak belirledik. Bursa'da yapılacak olan defileye götürmek istiyoruz. Görenler tarafından çok beğeni alıyor. Bu kadar talep olacağını düşünemedik. Hatta açık artırma ile satmayı düşünüyoruz. Ben sıra dışı olmayı çok seviyorum. Ben Sivasımızın kültürünü yansıtmak ve yaşatmak istiyorum, o yüzden böyle projeler hazırlıyorum. Farklı şeyler olsun istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328