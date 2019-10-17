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1380 öğrenciden, Mehmetçiğe asker selamı
BURSA'nın İnegöl ilçesi Kocatepe Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi. İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki Kocatepe Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, okul...
GENEL 17.10.2019, 15:34
BURSA'nın İnegöl ilçesi Kocatepe Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.
İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki Kocatepe Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, okul bahçesinde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekâtı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu. Okul Müdürü Mahsuni Canbey, “Şanlı Türk Ordusu, sınırlarımızın ötesinde, bayrağımızı dalgalandırmak için, mazlumlara yardım etmek için, oradaki terör unsurlarını yok etmek adına şu anda operasyon yürütmektedir. Bizler de oradaki Mehmetçiklerimize, Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimiz ile beraber, asker selamı yapıp, selamımızı gönderdik. Onların yanındayız“ dedi.
İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki Kocatepe Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, okul bahçesinde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekâtı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu. Okul Müdürü Mahsuni Canbey, “Şanlı Türk Ordusu, sınırlarımızın ötesinde, bayrağımızı dalgalandırmak için, mazlumlara yardım etmek için, oradaki terör unsurlarını yok etmek adına şu anda operasyon yürütmektedir. Bizler de oradaki Mehmetçiklerimize, Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimiz ile beraber, asker selamı yapıp, selamımızı gönderdik. Onların yanındayız“ dedi.
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